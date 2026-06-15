Washington.— Estados Unidos e Irán llegaron ayer a un acuerdo de paz y a un fin “inmediato y permanente” de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano, un anuncio que fue celebrado por la comunidad internacional.

Es la señal más fuerte de que la guerra en Medio Oriente se acerca a su fin luego de más de tres meses. El 19 de junio se realizará una ceremonia de firma en Ginebra.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!”, escribió Trump en su red Truth Social, en un anuncio que coincidió con su cumpleaños 80. Poco antes, Paquistán, país que ha fungido como mediador, dijo que ambas partes habían alcanzado un acuerdo.

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“Autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que el petróleo fluya!”, indicó Trump. Poco después, sin embargo, aclaró que el vital paso marítimo sólo reabriría hasta después de la firma, este viernes.

Irán también confirmó el acuerdo de paz. El viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, declaró que el acuerdo con EU pone un “fin inmediato a la guerra”. Gharibadi explicó que luego del anuncio del acuerdo, “las negociaciones comenzarán en un plazo de 60 días con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo”.

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Las fuerzas armadas iraníes aseguraron haber humillado a Estados Unidos e Israel. Teherán “impuso su voluntad divina y de acero a unos enemigos estadounidenses y sionistas humillados”, declaró el Estado Mayor iraní en un comunicado difundido por la televisión estatal.

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Un memorándum de entendimiento contempla el desembolso inmediato de 12 mil millones de dólares en activos congelados, informó el lunes la agencia de noticias iraní Mehr.

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El secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, celebró el acuerdo. “El secretario general espera que las partes aprovechen este nuevo impulso y redoblen sus esfuerzos hacia una resolución final del conflicto”, dijo Guterres en un comunicado atribuido a su portavoz, Stéphane Dujarric.

Reino Unido, Francia, Alemania e Italia también expresaron su beneplácito por el acuerdo y dijeron estar dispuestos a levantar algunas sanciones contra Teherán.

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“Irán nunca debe adquirir un arma nuclear. Estamos dispuestos a trabajar con Estados Unidos, Irán y el OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) a este fin”, señalaron los cuatro países en un comunicado conjunto.

Estaré ahí: Vance

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que planea asistir a la firma del acuerdo con Irán en Ginebra el viernes. Agregó que Trump “podría” ir. “Definitivamente planeo estar ahí, pero es posible que el presidente también esté”, dijo Vance a Fox News.

El acuerdo estuvo a punto de fracasar después de que Israel bombardeara objetivos de Hezbolá en Líbano. El Ministerio de Salud libanés señaló que tres personas murieron y otras 16 resultaron heridas en la ofensiva israelí.

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“Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá paz a la región, incluido al Líbano”, advirtió Trump. “¡No lo estropeen!”, añadió.

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La oficina de Netanyahu dijo que los bombardeos respondían a ataques de Hezbolá en el norte de Israel. El ejército israelí dijo que Hezbolá lanzó tres proyectiles.

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El bloqueo del estrecho ha impactado la economía global, desde el aumento de los precios del combustible que ha disparado la inflación en EU y otros países, hasta cadenas de suministro congestionadas para bienes como fertilizadores claves para la producción de alimento en áreas lejanas de Medio Oriente.

Los precios del petróleo cayeron alrededor de 4% en la apertura del mercado asiático tras el anuncio.

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