Este miércoles 30 de julio de conmemora el Día Internacional de la Amistad, una fecha dedicada a destacar la importancia de las conexiones humanas, los lazos sociales y las relaciones de afecto entre personas y comunidades.

Este reconocimiento, propuesto principalmente por la UNESCO, fue establecido oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2011, con el propósito de recordar el valor de la amistad para la paz y el bienestar.

No obstante, su origen tiene lugar en 1958, cuando el Dr. Ramón Artemio en Paraguay impulsó la "Cruzada Mundial de la Amistad", una propuesta civil que promovía dedicar un día a reconocer y fortalecer valores como la solidaridad, impulsar la unión entre culturas y promover los vínculos afectivos.

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En una época marcada por la violencia y los conflictos, la amistad se convierte en un acto transformador. Imagen: Unsplash

¿Por qué se estableció esta fecha?

Bajo el lema "La amistad, camino hacia la paz", el objetivo de reconocer y conmemorar esta fecha cada año es incentivar una cultura de diálogo entre pueblos, países, culturas y personas, que pueda inspirar iniciativas de paz y presente una oportunidad de tender puentes entre las comunidades.

La ONU señala que el mundo hace frente a diversos desafíos, crisis y fuerzas divisorias, como la pobreza y la violencia, que amenazan la paz y la armonía social. Por ello, es necesario atender las causas y motivos, promoviendo valores como la lealtad, la solidaridad, el compromiso y la unión.

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Sin embargo, lejos de este contexto global, la amistad es esencial para la salud mental de los seres humanos, pues estas conexiones se transforman en refugios emocionales. Según especialistas, este tipo de relaciones disminuye niveles de estrés y ayuda al equilibrio emocional.

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Las personas con uan red de apoyo presentan menores niveles de estrés y ansiedad. Imagen: Unsplash

¿Cómo se define la amistad actualmente?

De acuerdo con Juan Pablo García Acosta, académico de la FES Iztacala de la UNAM, la amistad es una relación que se construye a través del tiempo. "La vida está hecha de momentos, y cuando se comparten satisfacciones y tristezas se construye un vínculo llamado amistad", explica.

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Según García Acosta, este vínculo debe ser recíproco y debe sustentarse con el respeto, la gratitud, la lealtad y la confianza. Asimismo, explica que el paso inicial para llegar hacia la paz y el bien común es a través de la amistad y la construcción de relaciones sanas y satisfactorias.

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