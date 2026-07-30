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El gobierno de España enviará soldados para garantizar la seguridad en el enclave de Ceuta, en el norte de África, donde han irrumpido centenares de migrantes desde Marruecos, anunció el jueves el Ministerio del Interior.
"Las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil en el ejercicio de sus competencias y aquellas que puedan resultar necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta", indicó el Ministerio en un comunicado.
La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras seis personas, elevando a 15 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.
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Según los datos facilitados a EFE por fuentes policiales, el primer hallazgo se produjo a primera hora de esta mañana y, posteriormente, los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil hallaron en el entorno de la frontera del Tarajal los cuerpos sin vida de otras ocho personas más que presuntamente fallecieron ahogadas al intentar entrar a nado desde Marruecos.
Los cadáveres fueron trasladados a las dependencias de la Guardia Civil en el puerto pesquero para la realización de la autopsia que revelará las causas exactas del fallecimiento.
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*Con información de EFE
VIDEO: Miles de migrantes cruzan frontera entre España y Marruecos; ambos países acuerdan entrega urgente de quienes entraron a Ceuta
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