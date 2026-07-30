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Madrid.- Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos, Marruecos, y Ceuta, España y cruzaron las vallas de protección que separa las dos ciudades.
Cientos de ellos saltaron las vallas de protección, que no estaban custodiadas en ese momento por policías, y accedieron a Ceuta, mientras agentes de las fuerzas auxiliares marroquíes que se ocupan de la seguridad en tierra se retiraron al paso de los jóvenes.
Los agentes de seguridad preguntados por EFE aseguraron desconocer el motivo de esta masiva concentración de jóvenes para cruzar la valla, que coincide con la celebración de la Fiesta del Trono en Marruecos.
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España y Marruecos acuerdan entrega de personas que ingresaron
Ante el cruce masivo, España y Marruecos acordaron reforzar coordinación y esfuerzos para afrontar la crisis migratoria que afecta a Ceuta, y se comprometieron a revisar y aplicar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que entraron de manera irregular en esa ciudad norteafricana española.
El Ministerio español del Interior destacó en un comunicado la "ejemplar colaboración" entre ambos países en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria, en una crisis provocada por la entrada de cientos de inmigrantes que llegan a nado a Ceuta desde Marruecos.
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