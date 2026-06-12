Arguineguín, España.— El papa León XIV criticó ayer a Europa porque “no se puede hablar de dignidad y dejar que los mares sean cementerios”, en referencia a los inmigrantes que tratan de llegar desde África aun a riesgo de morir en el intento.

La última etapa de este viaje, la más significativa políticamente, le llevó a las islas Canarias, al pequeño muelle de Arguineguín, donde lanzó un ramo de flores al mar para recordar a los kilómetros de muertos en la peligrosa ruta Atlántica hasta el archipiélago español, ubicado frente a las costas del noroeste de África.

“Hoy existen monstruos que acechan estas yeguas: mafias que trafican con la desesperación, tratantes que esclavizan mujeres y niños y la indiferencia de muchos que permiten que los pobres sean tragados por la explotación o por el olvido”, dijo el jerarca católico, de 70 años, en su discurso. También pidió un “examen de conciencia para las naciones de origen, que deben crear condiciones de paz, justicia y desarrollo” y para “las naciones de tránsito, llamadas a proteger y no a dejar a los débiles en manos de redes criminales”.

En este drama, aseguró el líder religioso, “la Iglesia no puede permanecer muda ante quienes son abandonados” en el mar. Y se preguntó “si hemos sabido reconocer a Cristo en quienes desembarcan marcados por el miedo, el hambre y la violencia, después del desierto, de la noche y del mar”.

“La acogida del migrante no puede ser algo secundario ni delegado únicamente a algunos voluntarios”. “No podemos pasar de largo ante los cayucos y las pateras”, resaltó. El año pasado casi mil 200 migrantes murieron o desaparecieron en la peligrosa ruta a Canarias, gran puerta de entrada a Europa, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En Arguineguín, que en 2020 se convirtió en símbolo de la suerte de los inmigrantes al llegar a congregarse más de 2 mil en pésimas condiciones tras una oleada de llegadas masivas, León XIV cumple el anhelo de su predecesor Francisco, el Pontífice argentino que murió sin poder realizar el viaje a las Canarias.

“Tuve que elegir. Vivir sufriendo o cruzar y jugármela (...) Durante el viaje quedé embarazada de un hombre de la mafia. Al llegar a España me quitaron a mi bebé para obligarme a prostituirme”, fue uno de los testimonios que escuchó el Papa, en este caso de una mujer nigeriana víctima de trata.

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Las personas inmigrantes pueden ser “despojadas de casi todo, pero nunca de su dignidad”, prosiguió el líder religioso.

En 2024, un año récord, más de 46 mil personas desafiaron el mar en precarias barcazas y llegaron a estas islas. Desde entonces las llegadas han caído, en buena medida por la cooperación de España y la UE con los países de donde salen los migrantes. En un momento de endurecimiento de las políticas de acogida de inmigrantes en numerosos países, con excepciones escasas como la de España, León XIV ya se refirió a este tema el lunes en su discurso ante el Parlamento, en Madrid.

“Es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración” a los inmigrantes, dijo. La jornada de este jueves en la isla de Gran Canaria concluyó con una misa multitudinaria en el estadio de futbol de Las Palmas.

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