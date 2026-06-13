Estados Unidos e Irán parecen estar nuevamente cerca de un acuerdo para poner fin a la guerra y abrir el estrecho de Ormuz.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, declaró que el acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente "está más cerca que nunca" y se espera que se finalice en las próximas 24 horas. Paquistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana.

Pero la Casa Blanca no respondió a las preguntas sobre el estado de las negociaciones ni sobre cuándo podría firmarse un acuerdo.

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El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirmó que no se firmaría nada el domingo, aunque dejó abierta la posibilidad de que se hiciera en los próximos días.

Las declaraciones previas sobre un avance inminente no llegaron a materializarse.

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Irán intercambió disparos con Estados Unidos e Israel a principios de semana, amenazando con sumir a la región nuevamente en una guerra a gran escala.

El Comando Central de Estados Unidos informó el viernes por la noche en redes sociales que interceptó drones de ataque iraníes que tenían como objetivo buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero ha sacudido la región y prácticamente paralizado los envíos de petróleo y gas natural desde el golfo Pérsico. Desde el 7 de abril rige un frágil alto el fuego.

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Esto es lo que debes saber:

Un periodo de 60 días abordaría el programa nuclear de Irán

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró el viernes que los términos para abordar el programa nuclear de Irán se ultimarían en los 60 días posteriores a la firma del acuerdo inicial y que las partes podrían decidir prorrogar dicho plazo.

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Estados Unidos e Israel temen que el programa nuclear iraní pueda derivar en un arma atómica, una de las principales razones que sus líderes esgrimieron para ir a la guerra. Teherán, por su parte, insiste en que sus esfuerzos nucleares tienen fines pacíficos.

Un alto funcionario del gobierno estadounidense, que informó a los periodistas bajo condición de anonimato según las normas establecidas por la Casa Blanca, dijo el viernes que el acuerdo que está surgiendo iniciaría el proceso de destrucción o eliminación del uranio altamente enriquecido de Teherán.

El funcionario indicó que el plazo de 60 días posterior a la firma del acuerdo se utilizaría para definir los detalles técnicos de la extracción del uranio. No especificó quién, según Estados Unidos, se encargaría de dicha extracción, que se cree que está sepultado bajo tres instalaciones nucleares dañadas por los ataques estadounidenses del año pasado.

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El acuerdo incluiría abordar la reapertura del Estrecho de Ormuz

El funcionario estadounidense afirmó que el acuerdo que se está gestando incluye disposiciones para la reapertura del estrecho.

Araghchi afirmó que Irán busca un acuerdo que le permita cobrar a los buques "por los servicios prestados" al transitar por el estrecho. Irán impuso un sistema de peaje durante la guerra, que, según Estados Unidos y otros países, viola el derecho internacional.

El tránsito por el estrecho, una ruta marítima vital para el petróleo y el gas natural, ha interrumpido el suministro energético mundial, ha disparado los precios del combustible y ha encarecido los alimentos y otros productos básicos como los fertilizantes mucho más allá de la región.

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El acuerdo incluiría el alivio de las sanciones contra Irán

Tres funcionarios regionales indicaron que se esperaba que el acuerdo preliminar incluyera el levantamiento gradual de las sanciones contra Irán y la liberación de los activos iraníes congelados. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato debido a la delicadeza de las negociaciones.

Indicaron que esperan una ceremonia de firma del acuerdo en los próximos días, una vez que los funcionarios de Washington y Teherán lo aprueben.

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Aún no está claro qué sucederá con el Líbano

Irán ha insistido en que cualquier acuerdo debe incluir también un alto el fuego en el Líbano, donde Israel ha estado luchando contra el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió el viernes que Israel aún podría actuar de forma independiente hacia Irán y que el país no se retiraría de las zonas que ocupa en Líbano, Siria y Gaza, ni tampoco se retiraría de los campos de refugiados del norte de Cisjordania, territorio ocupado por Israel.

Los combates continuaron el sábado en el sur del Líbano.

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