Mundo | 13-06-26 | 09:30 | Actualizada | 13-06-26 | 09:30 |

Un alto funcionario del Pentágono sostuvo que la muerte del líder de la banda criminal de origen venezolano "envía un mensaje claro a " sobre el compromiso del gobierno del presidente Donald Trump de combatir el .

"", jefe del Tren de Aragua, fue abatido en una operación militar estadounidense en coordinación con las autoridades de , anunciaron Washington y Caracas el viernes por la noche.

"La muerte de Niño Guerrero envía un mensaje claro a América Latina: no hay refugio para los narcoterroristas en nuestro hemisferio. El Departamento de Guerra y la Coalición Anticártel de las Américas (A3C) seguirán cumpliendo la promesa del presidente Trump", afirmó en X, Patrick Weaver, subjefe de gabinete del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]