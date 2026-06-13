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Un alto funcionario del Pentágono sostuvo que la muerte del líder de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua "envía un mensaje claro a América Latina" sobre el compromiso del gobierno del presidente Donald Trump de combatir el narcotráfico.
"Niño Guerrero", jefe del Tren de Aragua, fue abatido en una operación militar estadounidense en coordinación con las autoridades de Venezuela, anunciaron Washington y Caracas el viernes por la noche.
"La muerte de Niño Guerrero envía un mensaje claro a América Latina: no hay refugio para los narcoterroristas en nuestro hemisferio. El Departamento de Guerra y la Coalición Anticártel de las Américas (A3C) seguirán cumpliendo la promesa del presidente Trump", afirmó en X, Patrick Weaver, subjefe de gabinete del secretario de Defensa, Pete Hegseth.
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