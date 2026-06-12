El jefe de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua, el Niño Guerrero, fue abatido en una operación militar estadounidense realizada en coordinación con las autoridades de Venezuela, anunció este viernes el presidente Donald Trump.

Trump afimó que "bajo mi dirección, el Comando Sur de Estados Unidos ejecutó un ataque cinético rápido y letal para eliminar con éxito a "Niño Guerrero", el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta". El ataque es el primero en tierra contra un presunto terrorista, en este caso en Venezuela.

Héctor Guerrero Flores era el líder del grupo criminal. Los republicanos en la Cámara de Representantes postearon que está "muerto como un perro".

Tren de Aragua has been DECAPITATED. pic.twitter.com/MfgLhqzNqC — House Republicans (@HouseGOP) June 13, 2026

Trump añadió que "antes de que yo regresara al cargo, Joe Biden abrió nuestra frontera sur a millones de delincuentes ilegales y permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad. Durante mi campaña, me comprometí a expulsar a estos monstruos de nuestro país y a hacer justicia a las familias de sus víctimas, incluyendo a la pequeña Jocelyn Nungaray, de 12 años, a Laken Reilly, de 22, y a muchísimas otras personas".

Remarcó que "con esta acción, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han hecho justicia para ellos, sus familias y sus seres queridos. Al inicio de mi administración, cumplí mi promesa de designar al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, deportar a miles de criminales y declarar la guerra a los cárteles, quienes durante mucho tiempo han estado combatiendo a nuestros ciudadanos, mientras líderes débiles dejaban a Estados Unidos indefenso y a la defensiva".

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Mencionó que "esta acción se coordinó estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes mantenemos una excelente relación. Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento y lugar, y los enviaremos al infierno, donde pertenecen".

Pete Hegseth, secretario de Guerra, detalló que "a principios de esta semana, el @DeptofWar —en plena colaboración con las fuerzas de seguridad venezolanas— llevó a cabo un ataque cinético contra un complejo de Tren de Aragua (TdA) en Venezuela. El fundador y líder de TdA, Hector Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, fue confirmado muerto durante el ataque".

Añadió que l"a operación subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y Venezuela de llevar la lucha a los narco-terroristas y negarles cualquier refugio seguro en nuestro hemisferio. Continuaremos trabajando estrechamente con socios de seguridad, como Venezuela —y países en la Coalición Contra Cárteles de las Américas (A3C)— para llevar la lucha a nuestros enemigos".+

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El Comando Sur extendió su "agradecimiento a las fuerzas de seguridad venezolanas por su apoyo a la exitosa operación conjunta contra un complejo del Tren de Aragua".

"Guerrero era un fugitivo buscado acusado por el Departamento de Justicia de EU de ordenar, dirigir y facilitar actos de terrorismo y violencia en Estados Unidos", añadió en un mensaje el comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan.

Estados Unidos realizó en enero una incursión militar en Caracas y capturó a Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York acusado de narcotráfico.

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Desde entonces, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez gobierna como presidenta interina, bajo la presión de Washington.

El mensaje de Trump va acompañado de un video de 10 segundos que muestra una vista aérea de un edificio rodeado de vegetación antes de que se produzca una explosión, que levanta una nube de humo. No se distingue claramente a ninguna persona en las imágenes.

Organización terrorista

Estados Unidos designó al Tren de Aragua como "organización terrorista" en enero de 2025, apenas regresó Trump a la presidencia. La banda criminal opera en varios países de América Latina.

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El Tren de Aragua surgió en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua (centro-norte) en 2014. Se dedica a la extorsión, el sicariato, el narcotráfico, la prostitución, la trata de personas y hasta la minería ilegal, aunque también ha emprendido en algunos negocios legales.

El Departamento de Estado estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera detener o condenar al jefe del Tren de Aragua, de nombre real Héctor Rusthenford Guerrero Flores.

Estados Unidos también le impuso sanciones económicas en julio de 2025, junto a otros cabecillas de su organización.

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En diciembre, fiscales federales de Nueva York presentaron cargos contra 70 miembros del Tren de Aragua, incluyendo al "Niño Guerrero", por asociación ilícita, tráfico de drogas y armas de fuego.

"Guerrero Flores ha sido el cerebro detrás de la evolución del Tren de Aragua, que pasó de ser una banda carcelaria venezolana a convertirse en una organización terrorista trasnacional", declaró el fiscal federal Jay Clayton cuando se anunció la acusación formal.

Tras ocupar militarmente en septiembre de 2023 el penal de Tocorón, el gobierno de Maduro anunció que había "desmantelado totalmente" esa banda. El Niño Guerrero era entonces prófugo de la justicia.

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Según el centro de análisis Insight Crime, "Niño Guerrero", que tendría 42 años, convirtió el grupo "en lo que es hoy durante su encarcelamiento en Tocorón".

Bajo su liderazgo, Tocorón "se convirtió en una de las prisiones más notorias del país, en gran parte debido a la política no oficial del gobierno venezolano de entregar el control de algunas prisiones (...) a jefes criminales conocidos como pranes".

"Esta libertad y los ingresos delictivos de la pandilla permitieron la construcción de un zoológico, una piscina, un parque infantil, un restaurante y un club nocturno dentro de la cárcel", según un informe de Insight Crime de 2025.

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