El primer ministro de Paquistán, Shehbaz Sharif, afirmó que se ha acordado un texto para un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

"Podemos confirmar que se ha alcanzado un acuerdo sobre el texto final y consensuado del acuerdo de paz y que Paquistán está colaborando estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos", publicó Sharif en X.

"La paz nunca ha estado tan cerca como ahora", afirmó el dirigente, cuyo país lleva meses mediando entre ambas partes.

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El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, también afirmó este viernes que nunca se ha estado "tan cerca" de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Pero antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a Teherán de negociar de mala fe.

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"En medio de los intensos esfuerzos de mediación que hace Paquistán, somos plenamente conscientes de la incesante campaña de desinformación que llevan a cabo aquellos que quieren sabotear el acuerdo de paz", añadió Sharif.

Irán afirma que el borrador de acuerdo de paz con EU contempla el desbloqueo de Ormuz

Araqchi declaró el viernes que el borrador del acuerdo con Estados Unidos incluía el fin del bloqueo naval de los puertos iraníes y disposiciones para que la administración del estrecho de Ormuz no sea "la misma que antes".

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"El bloqueo naval debe levantarse por completo. Ese es el primer punto que se menciona en el acuerdo", afirmó Araqchi en una entrevista con la televisión estatal.

"Irán ha tomado la firme decisión de que la administración del estrecho de Ormuz ya no será la misma que antes", señaló, y añadió que se mantienen conversaciones con Omán al respecto.

Araqchi advirtió que Israel está tratando de hacer fracasar las negociaciones de paz entre Teherán y Washington, que están muy avanzadas.

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"Debo decir con toda franqueza que este acuerdo tiene enemigos, el principal de los cuales es el régimen sionista, que busca pretextos para hacer que fracase", declaró Araqchi en una entrevista en la televisión estatal.

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