La declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que se saldrá del T-MEC, refleja los tiempos políticos de ese país donde habrá elecciones intermedias en noviembre, por lo que “hay que estar preparados” pues “seguirá golpeando a México”, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora.

Agregó que hay dos caminos que se establecen en el convenio comercial. Si la Casa Blanca decide no renovar el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) o no hubiera un acuerdo, el pacto continuará por 10 años más, pero habrá revisiones anuales.

El otro escenario es que si las tres partes deciden renovar el T-MEC se extenderá por 16 años con revisiones sexenales.

Trump se refiere al primer escenario en el que sigue el tratado por una década más con revisiones cada año y “para nosotros en el sector empresarial lo importante es el que el tratado siga”.

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Comentó que el año pasado “muchas empresas dudaban en invertir hasta no tener claridad de cuál iba a ser la revisión del tratado y hoy se han dado cuenta que el presidente Trump ha metido una incertidumbre más y no es nada más con México, es con todo el mundo, especialmente con los aranceles, cambia las condiciones del comercio internacional, genera incertidumbre pero dentro de toda esta incertidumbre geopolítica mundial México está en lugar de privilegio”.

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Añadió que representantes de empresas extranjeras con interés de invertir en territorio mexicano comentan que la economía mexicana es un lugar donde pueden desarrollar sus proyectos porque el país tiene acceso al mercado más grande del mundo, mientras que en otros continentes hay guerras y conflictos políticos.

Entrevistado a la salida de la Junta de Consejo mensual del CCE, Medina Mora afirmó que México es el país que más le vende a Estados Unidos, por arriba de China, Taiwán y Canadá, “es el mercado número uno para 24 sectores económicos, Estados Unidos y México es el mercado número uno o número dos para 26 estados de la Unión Americana”.

En ese sentido señaló que "seguiremos viendo este tipo de golpes, hay que entender que son golpes políticos que no tienen que ver con la relación comercial". La próxima semana, el 16 y 17 de junio, se llevará a cabo la segunda sesión formal de revisión del tratado.

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Sobre la segunda ronda de negociaciones en la que se espera que funcionarios mexicanos y estadounidenses aborden el tema agropecuario, Medina Mora dijo que, a Washington, D.C., también viajarán el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Esteve y el vicepresidente internacional para la revisión de dicho tratado, Juan Cortina.

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Gobierno trabaja para crear Ventanilla Única de Comercio Exterior

Medina Mora afirmó que se reunieron con el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, con quien hablaron de los decretos presidenciales que se anunciaron el 4 de mayo pasado para facilitar las inversiones.

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Dijo que lo primero que se tiene que hacer es una reingeniería de procesos y luego digitalizar trámites, añadió que el gobierno trabaja en la creación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que permitirá que los representantes de empresas dejen de hacer trámites ante cada dependencia y ahora lo hagan en un mismo sitio.

Peña Merino dijo que en la reunión que tuvo con los empresarios presentó “todos los productos de simplificación, la ventanilla digital de inversiones, la plataforma nacional de establecimientos mercantiles, todo el avance de simplificación de trámites federales, la Ventanilla Única de Comercio Exterior, para básicamente promover que crezca la inversión en México.

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