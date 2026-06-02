El gobierno de México planteó a Estados Unidos y Canadá mantener el T-MEC por otros 16 años y pidió que en todo acuerdo se busque el “respeto mutuo, y en consenso” entre las tres naciones.

En una misiva dirigida a los socios de América del Norte dijo que la región registra beneficios por la existencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y “continuar este crecimiento económico solo se dará dando certidumbre a los inversionistas que buscan nuestra fortaleza de mercado”.

Añadió que, “por ende, la posición de México es de extender el tratado por 16 años más y buscar acuerdos que beneficien, en respeto mutuo, y en consenso, a las tres naciones”.

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, envió una misiva en la que pide mantener el acuerdo y explica que según lo estipula el Artículo 34, párrafo siete del T-MEC 30 días antes de la revisión de dicho acuerdo, es decir, del primero de julio, las partes pueden presentar sus propuestas a los países socios.

La carta la dirigió al representante Comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, y al Presidente del Consejo Privado del Rey para Canadá y ministro responsable del Comercio entre Canadá y Estados Unidos, Asuntos Intergubernamentales, Comercio Interior y Economía, Dominic LeBlanc.

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T-MEC. Foto: Pixabay

T-MEC propicia estabilidad económica, da certeza jurídica y atrae inversión extranjera

Explicó que México realizó una consulta con el sector privado en torno al funcionamiento y beneficios del T-MEC entre el 17 de septiembre y el 18 de noviembre de 2025, periodo en el que además se realizaron 30 foros sectoriales y 32 foros estatales para robustecer el ejercicio.

Como resultado de lo anterior se concluyó que “las consultas reflejaron una percepción positiva sobre el Tratado como un instrumento que propicia la estabilidad económica, otorga certeza jurídica y es un motor para la atracción de inversión extranjera directa; al tiempo que las aportaciones coinciden en subrayar la importancia de mantener y preservar este acuerdo - pilar de la integración económica de América del Norte- así como de continuar fortaleciendo las cadenas de producción regionales y la cooperación trilateral en varios ámbitos”.

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Ebrard explicó que “los sectores consultados manifestaron su apoyo a la extensión del Tratado, reconocieron las ventajas del mismo, abogaron por la preservación del libre comercio y la eliminación de los aranceles contenidos bajo la Sección 232 y otras medidas no arancelarias (IEPPA, investigaciones 301, entre otras), así como la importancia de fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro frente a los cambios globales y comerciales”.

Agregó que es importante avanzar en los temas de interés que se les plantearon el 15 de julio del 2025 y dijo que recientemente el gobierno mexicano presentó dos propuestas adicionales de trabajo conjunto para fortalecer la integración económica regional y reducir las dependencias de Asia en sectores estratégicos; “incluidas aquellas relacionadas con las medidas 232 de acero y aluminio, aún pendientes de respuesta”.

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