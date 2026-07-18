El Departamento estadounidense de Estado regresó ayer a México las cartas en las que se pedía no violar los derechos humanos de los migrantes y le pidió plantear “las inquietudes por la vía diplomática”, mientras la embajada mexicana en Estados Unidos dijo que “México toma nota de la devolución de dicha comunicación y constata que las preocupaciones que las motivaron han quedado formalmente planteadas por la vía diplomática”.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental informó en X que “Michael Kozak se reunió en Washington con el embajador de México, Roberto Lazzeri”.

Indicó que “Kozak devolvió las cartas de México que pretenden dirigir las acciones del personal del gobierno estadounidense que opera en territorio soberano de Estados Unidos”.

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En el mensaje añadió que se “recomendó a México que expresara sus inquietudes por la vía diplomática, como es costumbre”.

La Embajada de México en Estados Unidos dijo que la reunión en el Departamento de Estado fue “parte de los acercamientos diplomáticos que el gobierno de México ha impulsado esta semana con autoridades estadounidenses —incluidos el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)— con motivo del fallecimiento de personas mexicanas bajo custodia migratoria en el centro de detención de Adelanto, California”.

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El gobierno de México informó en la semana de la muerte de 17 connacionales bajo custodia o en operativos del ICE. La embajada indicó que “el embajador Lazzeri precisó el alcance de la carta de cese y desistimiento emitida en días pasados: se trata de una comunicación dirigida a la empresa privada que opera dicho centro, en la que se le exhorta a apegarse a los protocolos aplicables y a respetar plenamente los derechos humanos de las personas bajo su resguardo”.

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Agregó que “la carta se emitió en ejercicio de la función de protección consular reconocida por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de la que ambos países son parte, y con pleno respeto a las leyes, autoridades e instituciones de Estados Unidos”.

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Añadió que el gobierno mexicano “continuará dando seguimiento puntual a cada caso y trabajando en coordinación con las autoridades estadounidenses bajo principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”.

El jueves, el embajador de México detalló que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, él y Cristina Planter Riebeling, subsecretaria designada para América del Norte, “desarrollamos una intensa agenda en Washington D.C. para atender las preocupaciones de México en materia migratoria y fortalecer la protección de las y los mexicanos en Estados Unidos”.

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Añadió que nos “reunimos con director interino de ICE, David Venturella, y el subdirector, Charles Wall, para abordar casos de connacionales fallecidos en operativos o bajo custodia de ICE”. El lunes la Embajada de México en EU y consulados presentaron solicitudes ante las fiscalías estatales competentes. Se tiene previsto presentar petición similar ante Departamento de Justicia de EU.

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