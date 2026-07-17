A más de una semana de la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en Texas, las autoridades federales declararon que el mexicano "puso la camioneta en reversa" y luego en marcha adelante nuevamente, cuando un agente estaba "parcialmente dentro de la furgoneta o inmediatamente al lado de la furgoneta".

El fiscal federal para el Distrito Sur de Texas, Aaron Reitz, dijo que el agente de inmigración disparó un solo tiro que alcanzó a Salgado, hiriéndolo de muerte.

Reitz afirmó que su oficina no estaba "sacando conclusiones definitivas" sobre lo sucedido en el encuentro. "Dejemos que el sistema judicial haga su trabajo", añadió.

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Mencionó que ese martes por la mañana agentes federales buscaban a dos inmigrantes guatemaltecos vinculados a una camioneta blanca.

Según Reitz, los individuos “habían evadido previamente el arresto y podrían haber estado sujetos a deportación”. Durante la búsqueda, los agentes detectaron un vehículo similar y trataron de detenerlo activando luces policiales. Sin embargo, los ocupantes huyeron realizando un giro brusco y cruzando un separador vial. "Los agentes decidieron no perseguirlos".

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Añadió que "más esa mañana los agentes se volvieron a cruzar con la camioneta y, de nuevo, los indocumentados volvieron a intentar huir, pero en esta ocasiones los oficiales rodearon con éxito el vehículo".

"Dos de los oficiales se bajaron del auto y les ordenaron detenerse, cuando el conductor puso la camioneta en reversa" y luego en marcha adelante nuevamente.

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Reitz también reconoció que agentes del FBI ejecutaron el jueves una orden de registro en la furgoneta y están investigando unas bolsitas encontradas en el salpicadero y el suelo del vehículo. En la declaración jurada de la orden, un agente escribió que creían que la sustancia podría ser metanfetamina. El jueves, los abogados de los hombres que acompañaban a Salgado afirmaron que se trataba de sal.

“No sacamos conclusiones definitivas y creemos que las autoridades federales llevarán a cabo una investigación exhaustiva”, sostuvo.

Concluyó "dejen que el sistema de justicia haga su trabajo. Y oren por comunidades más seguras en las que prevalezcan la ley, el orden y la justicia”.

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mcc