El presidente de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, defendió de manera personal al panista Ernesto Ruffo Appel, miembro del Consejo Consultivo, acusado de huachicol fiscal.

En entrevistas por separado con los periodistas Azucena Uresti y Carlos Loret de Mola, Acosta Naranjo cuestionó a la Fiscalía General de la República (FGR) por no estar investigando a los funcionarios de aduanas, quienes debieron permitir la comisión de dichos delitos, supuestamente por parte de la empresa fundada por Ruffo Appel.

“Si a ti te dan un permiso para meter 10 millones de litros de combustible y resulta que metes 110 millones, como dice Ernestina [Godoy], pues el que revisa eso es la aduana, que controla el gobierno, no el agente aduanal. Es el gobierno el que permite que meta más gasolina.

“Yo no veo que estén investigando a Rafael Marín ni a Horacio Duarte ni a Ricardo Peralta. Ahora resulta que están presentando a Ernesto Ruffo como ‘el rey del huachicol’. Eso es imposible, ¿quién puede tener tanto control y tanto poder sobre el contrabando de combustible si no es el gobierno?”, cuestionó.

El líder partidista aseguró —de manera personal— que él platicó con Ernesto Ruffo sobre las acusaciones que pesaban contra él desde hace más de un año y comprendió que era un intento de “lavarle la cara a la gente del gobierno”.

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