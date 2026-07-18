¿Cuándo termina la Feria de las Flores 2026 en San Ángel?

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a Feria de las Flores 2026 ya comenzó en el barrio de San Ángel, al sur de CDMX. es la oportunidad para disfrutar DE un fin de semana entre aromas, colores y música.
¿Qué hay en la Feria de las Flores 2026?
Este año se celebra la 169° edición de la Feria de las Flores 2026, una tradición que comenzó por orden del presidente de aquel entonces, Ignacio Comonfort, y sigue vigente.
Es conocida por reunir lo mejor de la producción hortícola y el diseño floral y por ser parte importante de fiestas patronales, como la de la Virgen del Carmen cada 16 de julio.
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La edición en turno arrancó el pasado 11 de julio y tiene como protagonista a la dalia, la flor nacional de México, que simboliza la capacidad de resistir y florecer ante la adversidad.
Por primera vez en su historia, la feria cuenta con la participación de Marruecos como país invitado.
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Si bien el Parque de La Bombilla es la sede principal de la feria, también se están realizando actividades en otros puntos de San Ángel:
- Museo del Carmen
- Museo Casa del Risco
- Museo Soumaya
- Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo
- Plaza San Jacinto
- Casa Jaime Sabines
- Centro Cultural Helénico
- Centro Cultural López Tarso
En todos estos puntos puedes encontrar actividades como tejido de flores, cultivos de champiñones, bombas de semilla, cianotipia y memoria, papiroflexia, collages, impresión floral, esténciles florales y semilleros.
De igual manera, puedes hacer un recorrido entre los stands de productores locales y nacionales, elegir entre muchas especies de flores o acercarte con expertos para aprender sobre sus cuidados.
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Además de talleres, hay venta de antojitos, postres y bebidas. Tampoco te pierdas sus conciertos y presentaciones de danza.
¿Cuáles son las actividades de este fin en la Feria de las Flores 2026?
Presta atención para que no te pierdas ningún detalle; este fin de semana, las actividades a las que aún puedes asistir son:
Sábado 18 de julio
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- Taller de flores de papel y especies florales en Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, a las 10:00
- Taller de ikebana en el Museo Casa del Risco a las 13:00
- Concierto de Cecilia Toussaint en el Parque de La Bombilla, a las 18:30
- Concierto de Matute en el Parque de La Bombilla, a las 20:00 horas
Domingo 19 de julio
- Yoga creativa para niñas y niños en el Teatro López Tarso del Centro Cultural San Ángel, a las 16:30 horas
- Taller de impresión floral en el Parque de La Bombilla, a las 17:00 horas
- Concierto Sonora Dinamita de Lucho Argaín en el Parque de La Bombilla, a las 18:00 horas
- Concierto de Los Llayras en el Parque de La Bombilla, a las 19:45 horas
¿Cuándo termina la Feria de las Flores 2026 en San Ángel?
El último día de la Feria de las Flores 2026 es mañana, el domingo 19 de julio. En la mayoría de las sedes, las actividades comienzan desde las 09:00 a las 23:00 horas, pero te recomendamos consultar sus redes sociales para conocer su programa específico.
La mejor opción para llegar es por la estación La Bombilla del Metrobús de la Línea 1. O bien, baja en la estación Miguel Ángel de Quevedo de la Línea 3 del Metro y camina para llegar a la sede principal.
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