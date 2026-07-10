Este verano, emprende un viaje de más de 500 años al pasado y asiste a la tercera edición del Festival Medieval en Jardines de México, en el estado de Morelos.

En los jardines florales más grandes del mundo, habrá espectáculos, actividades temáticas y gastronomía para guerreros, caballeros, princesas y doncellas.

¿Dónde está Jardines de México?

Jardines de México, el parque temático con los jardines florales más grandes del mundo, está en el kilómetro 129 de la Autopista México-Acapulco, en Morelos, muy cerca de la Laguna de Tequesquitengo.

Foto: Jardines de México

Desde Cuernavaca son unos 35 minutos en auto y de la CDMX son casi 2 horas.

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¿Qué ver y hacer en el Festival Medieval de Jardines de México?

En el parque temático Jardines de México, actores y actrices darán vida a personajes de la época medieval.

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Serán los protagonistas de espectáculos musicales en vivo con gaitas y percusiones, shows de malabares con fuego y orcos, exhibiciones de arquería y cetrería, y danzas folclóricas.

Foto: Jardines de México

Uno de los principales atractivos del Festival Medieval serán los combates entre guerreros y las justas a caballo, recreaciones de las feroces batallas de la época.

También habrá una zona para talleres, tiro con arco, lanza y hacha, torneos de soft combat y un bazar medieval con artesanías y productos diversos: ropa, armaduras, botas, escudos, cascos y más.

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Foto: Jardines de México

Se se montarán stands con distintas opciones gastronómicas.

¿Cuándo es el Festival Medieval de Jardines de México?

Si lo que quieres es convertirte en un caballero o doncella, saca el calendario y apunta las fechas del Festival Medieval de Jardines de México: sábado 25 y domingo 26 de julio.

¿Cuánto cuesta entrar al Festival Medieval de Jardines de México?

El costo de acceso al Festival Medieval de Jardines de México es de $380 pesos por adulto y $160 por niño. Incluye acceso a los jardines temáticos.

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Los morelenses tienen un 50% de descuento en la página del parque y en taquilla; estudiantes y adultos mayores con credencial vigente reciben 20% en taquilla.

Sitio web: jardinesdemexico.com/festival-medieval

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