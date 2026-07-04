Convivir con pingüinos de manera consciente y responsable puede ser una experiencia inolvidable. Y ahora puedes hacerlo en el Acuario Inbursa.

La experiencia Shark Pass + Pingüinos regresa a este destino en la Ciudad de México y, para que no te lo pierdas, te decimos cuánto cuesta y qué incluye la entrada.

¿Cómo es el encuentro con pingüinos en el Acuario Inbursa?

Para garantizar recuerdos inolvidables y una experiencia segura, este encuentro con pingüinos se realiza para grupos de 9 personas por horario y no se permite ingresar con dispositivos electrónicos.

Antes de comenzar, el personal entrega protectores para zapatos y una chamarra térmica, puesto que la actividad se realiza dentro de un congelador que simula la temperatura de la Antártida. Así que, si eres team calor, vete preparando mentalmente.

Después, al entrar al área donde se encuentran estas aves, vas a observar en vivo la especie gentoo, que camina junto a ti y hasta puedes acariciarlos o recibir un beso.

Y dado que tu celular permanece resguardado en un locker, el equipo del Acuario Inbursa se encarga de capturar el momento para que te lleves una fotografía.

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Al tratarse de una interacción con animales, es importante mantener en todo momento el silencio. Un movimiento rápido, gritar o hablar podría asustar a los pingüinos.

En esta interacción puedes conocer a los carismáticos pingüinos Gentoo. Foto: Acuario Inbursa

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¿Qué incluye el encuentro con pingüinos en el Acuario Inbursa?

Además de la interacción, tu boleto para Shark Pass + Pingüinos incluye lo siguiente:

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Recorrido por el acuario.

Combo Piraña: palomitas, refresco o agua y una paleta lápiz de hielo.

Explicación exclusiva: durante el encuentro, un biólogo te acompaña para contarte algunas curiosidades sobre el hábitat, alimentación y cuidado de estos pingüinos.

Esta experiencia permanecerá por una temporada corta. Aún hay disponibilidad todos los días de la semana desde las 11:00 a las 16:00 horas; el costo es de $899 por persona.

El encuentro con pingüinos estará solo por una temporada corta en el Acuario Inbursa. Foto: Acuario Inbursa

Recomendaciones para tu visita

Se puntual para el encuentro con pingüinos, llegando con al menos 15 minutos de anticipación.

Sigue las indicaciones del personal durante toda la experiencia.

Cuida tu boleto de acceso por que te lo pedirán al momento de ingresar.

La experiencia es apta para mayores de 4 años. Todos los menores deben ser acompañados por un adulto.

Ya sea en familia, con amigos o en pareja, este encuentro con pingüinos en el Acuario Inbursa es una manera distinta de acercarse al mundo animal y crear un recuerdo inolvidable.

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