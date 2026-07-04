Conforme el uso y el paso del tiempo, WhatsApp guarda archivos en la memoria de almacenamiento interna, siendo las fotos y videos uno de los más pesados y que pueden ralentizar su funcionamiento.

Por lo anterior, si notas que tu celular no trabaja bien, si se cierran constantemente las aplicaciones o si ya no puedes hacer nuevas descargas, en Techbit te decimos cómo eliminar esos contenidos.

¿Cómo eliminar las fotos que ocupan espacio en WhatsApp?

El proceso para eliminar de WhatsApp las fotos más pesadas, y que también puedes utilizar con videos, audios y documentos, es sencillo. Sólo debes realizar los sigguiente para liberar espacio:

Abre la aplicación y toca los tres puntos de la parte superior derecha de la pantalla. Dirígete a “Ajustes” y luego a “Almacenamiento y datos”. En “Almacenamiento y datos”, selecciona el botón “Administrar almacenamiento”. Aquí podrás ver cuánto espacio ocupa la aplicación y qué archivos son los sugeridos para eliminar, que normalmente corresponden a los de mayor peso. Si deseas eliminarlos, oprime "Seleccionar todo" y "Eliminar". Otra opción es borrar los archivos chat por chat. Para eso, debes entrar al de tu interés y nuevamente revisar las fotos enviadas o recibidas. Selecciona manualmente las fotos que quieres borrar, u oprime "Seleccionar todo" para acelerar el proceso, y después "Eliminar".

Las fotos pesadas en WhatsApp pueden ralentizar su funcionamiento o impedir nuevas descargas. Foto: Unsplash

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5 ventajas de eliminar las fotos pesadas en WhatsApp

Como lo mencionamos anteriormente, borrar las fotos pesadas en WhatsApp tiene varias ventajas como:

Libera espacio de almacenamiento: Las imágenes en alta resolución pueden ocupar mucho espacio tanto en la app como en el celular. Pero eliminarlas deja más capacidad para aplicaciones, documentos y archivos importantes. Mejora el rendimiento del dispositivo: Cuando el almacenamiento está lleno, el teléfono puede volverse lento. Así que liberar espacio puede producir a un funcionamiento más fluido. Facilita las copias de seguridad: Al haber menos archivos multimedia, las copias de seguridad de WhatsApp suelen ser más pequeñas, por lo que pueden completarse más rápido y consumir menos almacenamiento en la nube. Hace más sencilla la organización: Eliminar fotos pesadas o innecesarias reduce el desorden en la galería y en los chats, facilitando encontrar las imágenes que realmente son importantes. Reduce el uso de datos al restaurar: Si alguna vez reinstalas WhatsApp y restauras tu copia de seguridad, una con menos imágenes pesadas puede requerir menos datos y menos tiempo para descargarse.

Revisa las fotos que almacena tu WhatsApp de manera periódica y haz una limpieza. Foto: Unsplash

¡Ya lo sabes! Eliminar las fotografías inservibles que almacena WhatsApp puede darte diferentes ventajas y además, mejorar tu experiencia de uso.

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