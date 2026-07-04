Techbit | 04-07-26 | 11:00 | María de Jesús | Actualizada | 04-07-26 | 11:00 |

Conforme el uso y el paso del tiempo, guarda archivos en la memoria de almacenamiento interna, siendo las fotos y videos uno de los más pesados y que pueden ralentizar su funcionamiento.

Por lo anterior, si notas que tu celular no trabaja bien, si se cierran constantemente las aplicaciones o si ya no puedes hacer nuevas descargas, en te decimos cómo eliminar esos contenidos.

¿Cómo eliminar las fotos que ocupan espacio en WhatsApp?

El proceso para eliminar de las fotos más pesadas, y que también puedes utilizar con videos, audios y documentos, es sencillo. Sólo debes realizar los sigguiente para liberar espacio:

  1. Abre la aplicación y toca los tres puntos de la parte superior derecha de la pantalla.
  2. Dirígete a “Ajustes” y luego a “Almacenamiento y datos”.
  3. En “Almacenamiento y datos”, selecciona el botón “Administrar almacenamiento”.
  4. Aquí podrás ver cuánto espacio ocupa la aplicación y qué archivos son los sugeridos para eliminar, que normalmente corresponden a los de mayor peso.
  5. Si deseas eliminarlos, oprime "Seleccionar todo" y "Eliminar".
  6. Otra opción es borrar los archivos chat por chat. Para eso, debes entrar al de tu interés y nuevamente revisar las fotos enviadas o recibidas.
  7. Selecciona manualmente las fotos que quieres borrar, u oprime "Seleccionar todo" para acelerar el proceso, y después "Eliminar".
Las fotos pesadas en WhatsApp pueden ralentizar su funcionamiento o impedir nuevas descargas. Foto: Unsplash
Las fotos pesadas en WhatsApp pueden ralentizar su funcionamiento o impedir nuevas descargas. Foto: Unsplash

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5 ventajas de eliminar las fotos pesadas en WhatsApp

Como lo mencionamos anteriormente, borrar las fotos pesadas en tiene varias ventajas como:

  1. Libera espacio de almacenamiento: Las imágenes en alta resolución pueden ocupar mucho espacio tanto en la app como en el celular. Pero eliminarlas deja más capacidad para aplicaciones, documentos y archivos importantes.
  2. Mejora el rendimiento del dispositivo: Cuando el almacenamiento está lleno, el teléfono puede volverse lento. Así que liberar espacio puede producir a un funcionamiento más fluido.
  3. Facilita las copias de seguridad: Al haber menos archivos multimedia, las copias de seguridad de WhatsApp suelen ser más pequeñas, por lo que pueden completarse más rápido y consumir menos almacenamiento en la nube.
  4. Hace más sencilla la organización: Eliminar fotos pesadas o innecesarias reduce el desorden en la galería y en los chats, facilitando encontrar las imágenes que realmente son importantes.
  5. Reduce el uso de datos al restaurar: Si alguna vez reinstalas WhatsApp y restauras tu copia de seguridad, una con menos imágenes pesadas puede requerir menos datos y menos tiempo para descargarse.
Revisa las fotos que almacena tu WhatsApp de manera periódica y haz una limpieza. Foto: Unsplash
Revisa las fotos que almacena tu WhatsApp de manera periódica y haz una limpieza. Foto: Unsplash

¡Ya lo sabes! Eliminar las fotografías inservibles que almacena puede darte diferentes ventajas y además, mejorar tu experiencia de uso.

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