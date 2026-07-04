Este viernes se llevó a cabo el partido entre Argentina y Cabo Verde, que llevó a La Albiceleste a conseguir un lugar en los octavos de final con un marcador de 3 a 2, asegurado su acto en la próxima ronda de la Copa Mundial 2026 contra Egipto.

Lejos del ambiente nacionalista que se vivía al interior del Estadio Miami en Estados Unidos, en México los aficionados alentaban al conjunto africano con porras y gestos de apoyo en redes sociales, reconociendo su esfuerzo en la cancha.

No obstante, dentro del estadio el creador de contenido estadounidense Darren Jason Watkins de 21 años, mejor conocido como IShowSpeed, vivió un tenso momento con una aficionada argentina, al término del partido contra Cabo Verde.

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Influencer IShowSpeed lanza su propia canción del Mundial 2026; así suena el tema. Foto: Instagram

IShowSpeed vive tenso momento en partido del Mundial 2026

El creador de contenido, conocido por su personalidad enérgica y reacciones exageradas, capturó en una transmisión en vivo una experiencia incómoda al interior del Estadio Miami, al finalizar el enfrentamiento entre Argentina y Cabo Verde.

Al terminar el partido, una aficionada que llevaba una camiseta celeste con blanco del equipo argentino se acercó al streamer estadounidense para increparlo de manera inesperada. Las imágenes difundidas en redes muestran el tenso intercambio.

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Aunque al inicio muchas personas tomaron el momento como un intento de discriminación y una expresión de hostilidad por parte de la hinchada argentina, algunos internautas alegaron que la escena contaba con un contexto diferente.

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"A LLORAR A EL ZOOLÓGICO"



Por este enfrentamiento entre un argentino y el streamer Speed. pic.twitter.com/K0WJW9yCHH — Tendencia Final (@TendenciaFinal) July 4, 2026

En la grabación se observa que la aficionada le grita en repetidas ocasiones "Go home" (vete a casa), lo que provocó diversas interpretaciones entre los usuarios de internet. Ante el reclamo de la mujer, el creador solo se dio la vuelta y gesticuló con su mano.

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La escena se viralizó rápidamente y desató un debate en redes sociales, donde la mayoría de los usuarios sostuvieron que se trató únicamente de una provocación relacionada con la rivalidad futbolística entre el creador y los seguidores del jugador Lionel Messi.

El creador es conocido por su rivalidad con los fans del jugador número 10 de la selección argentina, lo que pudo notarse durante el partido de este viernes, donde Darren asistió con una camiseta de los Tiburones Azules y reaccionando con decepción a las anotaciones de Argentina.

El video continúa acumulando millones de reproducciones y comentarios, convirtiéndose en uno de los temas más discutidos entre aficionados al futbol y seguidores del creador digital, conocido por su preferencia por el jugador de Portugal Cristiano Ronaldo CR7.

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No obstante, no es la primera vez que IShowSpeed protagoniza momentos virales relacionados con Argentina. En ocasiones anteriores ha generado conversación por su interacción con aficionados, así como por rechazar una camiseta de la selección argentina.

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mndsm