Las divertidas criaturas que capturaron la atención en la pantalla grande tras el éxito de la primera entrega de "Mi villano favorito", hace más de dieciséis años, están de regreso este 2026 con el estreno de Minions & Monstruos, una de las películas más esperadas del verano con nuevas aventuras.

Conocidos popularmente por su llamativo color amarillo, estos organismos unicelulares en forma de cápsula se convirtieron en los ayudantes más tiernos y atraídos por la maldad creados por Universal Pictures e Illumination Entertainment.

Otra de las características que distingue a los Minions es su peculiar voz, pues tienen su propio lenguaje llamado "minionés", inventado por el director y animador Pierre Coffin, quien ha prestado su voz para dar vida a estas simpáticas criaturas en el doblaje original, el cual ha causado gran interés entre los fans, por el trabajo que hay detrás de cada escenas.

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"Minions & Monstruos", película del 2026, distribuida Universal Pictures. Imagen: IMDb

Así se graban las voces originales de la película Minions & Monstruos

Las interpretaciones vocales de Pierre Coffin, lograron trascender por sus sonidos característicos en la franquicia de “Mi Villano Favorito” y ahora con las películas de los Minions.

En ese sentido, por medio de redes sociales, se viralizó el video del sonidista viral de TikTok Josh Harmon, quien a propósito del estreno de Minions & Monstruos, colaboró con Pierre Coffin, recreando una escena con asombrosos efectos de sonido, la cual lleva más de 8 millones de reproducciones.

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Cabe mencionar que el video desató furor en plataformas digitales, por la presencia Trey Parker, quien participa en la nueva película como “Goomi”, el pequeño ser verde y nuevo amigo de los minions. Parker es considerado una leyenda en el mundo de la animación y el doblaje al ser co-creador de South Park.

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