El número de cirugías realizadas en las instituciones públicas de salud del país aumentó 30% entre 2022 y 2026, al pasar de un millón 450 mil a un millón 887 mil procedimientos entre enero y julio de cada año, informó Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud.

Durante la presentación de los avances en materia de atención médica en la conferencia matutina, el funcionario destacó que el incremento forma parte de una tendencia de crecimiento en los servicios otorgados por el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

“En el 2022 se hacían, si sumamos las tres instituciones, un millón 450 mil cirugías. Este año 2026 ya fueron un millón 887 mil, 30% más”, explicó.

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Clark García Dobarganes resaltó que el aumento es particularmente significativo durante el último año, pues entre enero y julio de 2025 se realizaron un millón 659 mil cirugías, mientras que en el mismo periodo de 2026 se superaron los 1.88 millones.

“Es decir, hemos crecido un poco más de 200 mil cirugías en un solo año de diferencia”, señaló.

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El subsecretario explicó que las cifras corresponden a cirugías programadas y no únicamente a procedimientos de urgencia, por lo que consideró relevante el incremento de la capacidad hospitalaria para atender a pacientes que requieren una intervención quirúrgica.

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De acuerdo con el funcionario, este crecimiento está relacionado con la ampliación de la infraestructura sanitaria y con la incorporación de más personal médico especializado.

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“También refleja la gran inversión que ha ocurrido en los últimos ocho años para generar más hospitales, más camas de hospitalización, más quirófanos y más médicos y médicas especialistas para atender a los pacientes mexicanos”, afirmó.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum (18/08/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Clark también informó que las consultas de especialidad registraron un incremento de 60% respecto a 2022.

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Detalló que de enero a julio de ese año se contabilizaron 19.7 millones de consultas de especialidad en el IMSS, ISSSTE y los servicios de salud de los estados incorporados al IMSS-Bienestar.

Para el mismo periodo de 2026, la cifra llegó a 31.7 millones, lo que representa casi 12 millones de consultas adicionales.

El crecimiento también fue marcado en el último año, pues en 2025 se habían registrado 27.3 millones de consultas de especialidad y para 2026 aumentaron a 31.7 millones, es decir, alrededor de 4.5 millones más.

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El funcionario atribuyó parte de este avance a la formación y contratación de un mayor número de médicos especialistas en el sector público.

En cuanto a la atención de primer nivel, el subsecretario informó que entre enero y julio de 2026 se superaron por primera vez los 100 millones de consultas generales.

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Precisó que en 2022, al sumar los servicios del IMSS, ISSSTE y los estados que posteriormente se incorporaron al IMSS-Bienestar, se habían otorgado 78.9 millones de consultas de primer nivel durante el mismo periodo.

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Para 2026, la cifra llegó a 101 millones 233 mil 444 consultas, un incremento de 28%.

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Clark García Dobarganes destacó que el crecimiento también se aceleró durante el último año, al pasar de 95 millones de consultas en 2025 a más de 101 millones en 2026.

El subsecretario aseguró que el aumento registrado en consultas generales, consultas de especialidad y cirugías se presenta en las tres instituciones públicas de salud.

“En las tres instituciones, en el IMSS, en el ISSSTE y en el IMSS-Bienestar, tenemos los incrementos que ustedes pueden ver: más consultas generales, más consultas de especialidad, más cirugías para las mexicanas y los mexicanos”, concluyó.

Martí Batres, titular del ISSSTE, durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum (18/08/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

ISSSTE va por aumentar en 10% número de consultas y cirugías

Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), informó que la meta para 2026 es aumentar en 10% el número de consultas y cirugías.

El director general del ISSSTE señaló que para este año se espera llegar a 26.7 millones de consultas, y 344 mil 366 cirugías, lo cual, dijo, permitirá reducir los tiempos de espera para los pacientes y derechohabientes.

Martí Batres detalló que de enero a julio se han llevado a cabo 15.2 millones de consultas, lo que representa un avance del 59%; mientras que en cirugías han realizado 200 mil, lo que significa un avance del 60% de la meta para este año.

“Eso quiere decir que vamos a cumplir con las metas que nos propusimos y que estamos aumentando el número de consultas de manera sistemática y aún más el de cirugías, lo cual nos permite disminuir tiempos de espera para los pacientes y derechohabientes en el ISSSTE”, comentó.

Zoé Robledo, titular del IMSS durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum (18/08/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

IMSS reporta incremento de servicios a la población durante 2026

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, reportó un incremento en la realización de cirugías, consultas de especialidad y de medicina familiar en el periodo de 2024 a 2026.

Robledo Aburto explicó que las cirugías en el instituto aumentaron un 36%, pues mientras en 2024 se realizaron 841 mil 478 en 2026 se registraron un millón 140 mil 373 en mil 122 quirófanos de 366 hospitales.

“Vamos muy bien con el avance”, expresó.

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En el caso de las cirugías de especialidad reportó que se acrecentaron 37%, pues mientras en 2024 se brindaron 14 millones 383 mil 034 en 2026 se otorgaron 19 millones 735 mil 995 en 7 mil 442 consultorios con 88 especialidades médicas.

En tanto, en las consultas de medicina familiar, detalló que hubo un incremento de 12%, pues mientras en 2024 se registraron 58 millones 013 mil 129 en 2026 fueron 64 millones 991 mil 126 en 15 mil 859 consultorios de mil 165 Unidades de Medicina Familiar (UMF).

El funcionario destacó que los avances exportados se han dado debido a la mayor contratación de médicos especialistas, así como de la apertura de turnos en las unidades médicas en fin de semana y nocturnos.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional este 18 de agosto del 2026. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Sheinbaum resalta incorporación de más médicos y especialistas

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la atención médica en el sistema público de salud ha registrado un incremento en los estados incorporados al IMSS-Bienestar, donde las consultas generales aumentaron 50% respecto a 2023, mientras que las consultas de especialidad crecieron 90%.

La mandataria explicó que el contraste es más evidente frente a las ocho entidades que aún no cuentan con convenio con el IMSS-Bienestar, donde prácticamente no se ha registrado crecimiento en las consultas generales y el aumento en las de especialidad es de alrededor de 20%.

“Si se hubieran quedado todos los estados con sus propios sistemas de salud, no hubieran crecido el número de consultas. Como existe el IMSS-Bienestar se está atendiendo mejor y creció 50% el número de consultas en los 24 estados”, afirmó.

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Sheinbaum señaló que el aumento en la atención responde, entre otros factores, a la incorporación de más médicos y especialistas, así como a la apertura y puesta en operación de nuevos centros de salud y hospitales.

“Más especialistas, hemos abierto más centros de salud y más hospitales. Son 32 nuevos hospitales que están operando en el país. Al final de este año serán 39 hospitales por lo menos”, destacó.

em/apr