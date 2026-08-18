Aunque parece la escena de una película de ciencia ficción, este paisaje rojizo en la Antártida tiene una explicación científica que resulta casi tan sorprendente como su apariencia.

¿Por qué se llaman las cascadas de sangre?

Este fenómeno no tiene que ver con sangre ni con la presencia de algas, como ocurre en otros destinos. En realidad, el color de estas cascadas se produce por un fenómeno natural.

De acuerdo con el sitio Antartica Cruises, cuando el agua salada y rica en hierro sale del Glaciar Taylor, entra en contacto con el oxígeno del aire.

Al exponerse al oxígeno, el hierro comienza a oxidarse y genera tonos rojizos y anaranjados que tiñen la superficie del hielo. Por esa razón, este destino ha sido llamado Blood Falls o Cataratas de Sangre, y fluyen hasta desembocar en el lago Bonney.

La combinación del paisaje blanco de la Antártida con el tono rojo de las cascadas, hace que parezca una herida abierta:

El color rojo de estas cascadas se debe a un fenómeno natural, entre el hierro y el oxígeno. Foto: Wikimedia Commons

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¿Cuál es el secreto de las cascadas de sangre de la Antártida?

Las cascadas de sangre no son la única curiosidad del Glaciar Taylor en la Antártida, ya que también resguarda un secreto: una cápsula biológica del pasado.

De acuerdo con un reciente artículo publicado por la revista 'Nature Geoscience', por medio de pruebas de ADN, investigadores identificaron una comunidad de microorganismos que han permanecido sepultados y aislados del resto del planeta en esa cápsula.

No se trata de un ecosistema marino intacto, sino de un linaje proveniente del antiguo ambiente al que lograron adaptarse dichos microorganismos, en condiciones de baja oscuridad, frío y poco oxígeno, pero que hoy en día permanecen activos metabólicamente.

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Así que detrás del peculiar rojo de las cascadas de sangre también existe un pequeño ecosistema.

Además de su color rojizo, este glaciar alberga una cápsula de microrganismos vivos desde la antigüedad. Foto: Wikimedia Commons

¿Se pueden visitar las cascadas de sangre en la Antártida?

Las cascadas de sangre de la Antártida no son un destino turístico. Esto se debe a las condiciones del entorno y a que se encuentran en un área casi inaccesible.

Solo científicos y equipos de misión de exploración autorizados pueden llegar a ellas, siguiendo protocolos estrictos para no dañar el ecosistema.

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