Especialistas realizaron estudios en las laderas del Cerro del Chiquihuite como parte de un programa para evitar riesgos, como el deslave que tuvo lugar en septiembre de 2021 en la colonia Lázaro Cárdenas, Tlalnepantla, Estado de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) dio a conocer que entre el 10 y el 17 de agosto iniciaron los trabajos de campo del Proyecto Preventivo Estratégico: "Estudio de modelación geológica para la determinación de zonas prioritarias y población expuesta a movimientos de laderas en el volcán Cerro del Chiquihuite".

Como parte del estudio, el 10 de agosto se realizó una reunión con habitantes, autoridades tradicionales y autoridades de Participación Ciudadana y de Protección Civil de la Ciudad de México y del Estado de México, así como con investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en las instalaciones del PILARES Candelaria Ticomán, para comunicar los objetivos y alcances del proyecto, así como la forma en que la población local se podrá vincular y tener una participación activa.

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Los días 11 al 17 de agosto se realizaron los recorridos de campo preliminares, con el equipo de geólogos del IPN en las laderas poniente, sur, norte y oriente del Chiquihuite, con el acompañamiento de vecinos y personal de Protección Civil de la alcaldía Gustavo A. Madero, de la SGIRPC y de la Secretaría de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, así como de Protección Civil de Tlalnepantla y del Estado de México.

“Este proyecto preventivo es resultado de la colaboración interinstitucional entre la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Gobierno del Estado de México”, indicó la dependencia por medio de un comunicado.

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