¡El poder arácnido sale de los cómics y de las pantallas del cine! Spider-Man ahora llega al mundo del calzado con una colaboración entre Crocs y Marvel, que transforma el clásico modelo de la marca con elementos inspirados en este superhéroe.

Se trata de un lanzamiento que busca conectar a los fans de la franquicia y los amantes de la moda, ofreciéndoles unos suecos cómodos para el día a día. Si quieres conocer los modelos y saber cuánto cuestan, aquí te damos los detalles.

¿Cómo son los nuevos Crocs de Spider-Man?

Las telarañas también pueden convertirse en el centro de un look y esta colección lo confirma. Su estética recupera detalles del personaje como los ojos de su máscara y los tonos clásicos de su traje: rojo, negro y azul.

El poder arácnido sale de la pantalla para convertirse en parte de tu look.Foto: Cortesia Crocs

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Todos esos guiños se plasman en ambos modelos de Crocs, que mantienen la tradicional silueta Classic Clog. Y como era de esperarse, integran una selección temática de Jibbitz, accesorios que los personalizan y los vuelven únicos para cada fan.

Los Crocs de Spider-Man son para niños y adultos. Foto: Cortesía Crocs

Esta colección aparece en el marco del estreno de "Spider-Man: Brand New Day", protagonizada por Tom Holland, Sadie Sink y Zendaya. Así que si estás planeando ver la película en el cine, Crocs también puede acompañarte y darte un atuendo memorable.

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¿Dónde comprar los Crocs de Spider-Man en México?

Para quienes tienen este lanzamiento en la mira, los nuevos Crocs de Spider-Man ya se encuentran a la venta en tiendas físicas y en línea de la marca. Su precio va desde los $1,399 a los $1,799, dependiendo si son para adultos o niños.

Por otra parte, los Jibbitz tienen un costo de $119 por cada pieza.

Recuerda que dichos precios son estimados y pueden cambiar según la disponibilidad, las promociones y el lugar de compra.

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Para personalizar tus Crocs de Spider-Man, también se han lanzado unos Jibbitz temáticos. Foto: Cortesía Crocs

Spider-Man puede conquistar cualquier universo, incluyendo el de la moda. Con una propuesta que mezcla referencias al personaje y el estilo casual de Crocs, esta colaboración llega para convertirse en ese toque inesperado dentro de tu armario.

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