El universo de Toy Story vuelve a salir de la pantalla; en esta ocasión, con motivo del estreno de la quinta película, Crocs presenta una colaboración inspirada en personajes como Jessie y los Aliens de Pizza Planet.

Si quieres sumarlos a tu colección de zapatos, hoy te presentamos los detalles.

¿Cómo es la colección Crocs x Toy Story?

Esta colección presenta dos modelos muy distintos entre sí, pero igual de usables para el día a día:

Jessie Boots

Se trata de unas botas Crocs inspiradas en Jessie "La vaquerita"; incorporan acabados con apariencia de mezclilla, detalles de estampado tipo vaca, unas tiras a los costados donde se aprecia el nombre del personaje y cuatro Jibbitz (que se pueden colocar en los orificios del calzado).

La colección Crocs x Toy Story combina elementos del estilo western con la comodidad de la marca. Foto: Cortesía Crocs

Aliens

Y el segundo modelo son los Alien Classic Clogs, que apuestan por un diseño llamativo. Aquí, la parte frontal muestra a los emblemáticos extraterrestres con sus enormes ojos, dos orejas en la tira para ajustar el calzado y una antena.

Sin duda, son una gran opción para quienes buscan comodidad y unas sandalias mayormente combinables con sus atuendos.

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Los Alien Classic Clogs también estarán disponibles para todas las edades. Foto: Cortesía Crocs

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¿Cuánto cuestan y dónde comprar los Crocs de Toy Story?

Los dos modelos de la colección están disponibles en versiones para adultos, niños y toddlers, con el objetivo de que todas las edades puedan llevar a sus personajes favoritos de Toy Story en cada paso.

Particularmente, los Alien Classic Clogs se venden en tiendas físicas y en línea de la marca; su precio es de $1,799.00. Mientras que las Jessie Boots están disponibles únicamente en el sitio web; su costo es de $3,299.00. Considera que el precio puede aumentar por el envío.

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Y si quieres personalizarlas, los Jibbitz de la colaboración-con personajes como Smarty Pants, Snappy y BO NBO 2- tienen un costo de $199.00 cada uno. También se encuentran disponibles en tiendas físicas y en línea.

Con este lanzamiento, Crocs amplía su catálogo de zuecos inspirados en la cultura pop y, una vez más, vuelve a apostar por una de las franquicias más exitosas en la historia: Toy Story.

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