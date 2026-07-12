Con tan solo cambiar el tinte, tu imagen se puede renovar por completo. Sin embargo, antes de escoger un tono, debes considerar factores como los matices de tu piel, el mantenimiento que le piensas dar a tu look y tu edad.

Dependiendo de los años, es posible elegir un color que te ilumine de manera natural y, por lo tanto, pueda restarte un par de números. Para que decidas bien, en De Última te compartimos las mejores opciones para cada rango.

El tinte que escojas según tu edad, puede hacer que luzcas más joven. Foto: Unsplash

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¿Qué tinte favorece a cada rango de edad?

Para escoger un tinte no existen reglas; no obstante, los expertos de L’Oréal señalan que algunos tonos pueden ayudar a iluminar el rostro, suavizar las facciones y hasta integrar las canas de manera armoniosa.

Así que ve tomando nota por si estás buscando un cambio de color:

Durante los 20 años

En este rango, L’Oréal recomienda experimentar con tintes y decoloraciones, ya que la juventud es sinónimo de versatilidad. Por ello, tienes la opción de probar rubios, castaños, cobrizos, rojos y hasta violetas.

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Tampoco te quedes con las ganas de jugar con colores fantasía, desde los pasteles hasta los neones, ya sea en estilos sólidos, en mechones laterales para perfilar la cara o concentrado en las puntas.

Lo único es cuidar los tonos demasiado oscuros, como el negro o con matices grisáceos, puesto que pueden endurecer las facciones y, en consecuencia, aumentar visualmente la edad.

Las edades tempranas suelen ser el mejor momento para probar todo tipo de tintes. Foto: Unsplash

Durante los 30 y 40 años

Es normal que por el ritmo de vida en ambas décadas, tu tinte y tu imagen deban ser más sobrias, aunque eso no te impide hacerte un cambio de look.

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Según el blog de Revlon, los colores recomendados para iluminar el rostro son el chocolate, caramelo o cobrizo. En cambio, si ya aparecieron tus primeras canas y quieres ocultarlas puedes escoger coloraciones como mechas y balayage dorado.

A partir de los 30 y 40 aparecen las canas, pero pueden camuflarse con mechas y balayage dorado. Foto: Unsplash

De los 50 años en adelante

A esta edad, muchas personas prefieren no tocar su cabello y mantenerlo en colores prácticos. En ese sentido, L’Oréal recomienda tintes de bajo mantenimiento y apegados al color natural.

Si no te da miedo lucir tus canas, opta por teñirte de platinados; sólo recuerda que debes matizar constantemente el pelo con un shampoo de pigmentos violetas para conservar su color blanco, y evitar que se vuelvan amarillas o cafés.

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Un dato importante a destacar, considerado por la biblioteca Medlineplus, es que a partir de los 50 años el cabello empieza a debilitarse. Y por esa razón, se sugiere evitar decoloraciones frecuentes con químicos.

En caso de que te decidas por un estilo apegado a tus canas, recuerda acudir a un salón de belleza profesional para reducir riesgos como quiebres, deshidratación y daños profundos en la estructura de las hebras.

A los 50 años, el cabello ya no resiste decoloraciones extremas con químicos. Foto: Unsplash

Como lo mencionamos anteriormente, no hay reglas escritas para renovar tu imagen conforme pasan los años; pero estas recomendaciones pueden servirte si necesitas orientación para tu siguiente look.

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