Con el paso de los años, es común que el cabello comience a cambiar su textura y color. Las canas suelen aparecer con mayor frecuencia después de los 40 o 50 años, lo que lleva a muchas personas a buscar tintes que permitan cubrirlas de forma natural sin dañar el pelo.

Sin embargo, elegir el tinte adecuado no siempre es sencillo. A partir de los 50, los especialistas recomiendan optar por tonos que suavicen los rasgos, aporten luminosidad y cubran las canas de manera uniforme, evitando colores demasiado oscuros o contrastantes que puedan endurecer las facciones.

Los tintes que mejor cubren las canas después de los 50 y favorecen el rostro. Foto: Freepik

Tonos rubios que ayudan a disimular las canas

Los tonos rubios suelen ser una de las mejores opciones para quienes desean cubrir las canas sin que el crecimiento de la raíz sea demasiado evidente.

Entre los más recomendados están:

Rubio cenizo.

Rubio miel.

Rubio beige.

Estos colores ayudan a integrar las canas con el resto del cabello, creando un efecto más natural y luminoso.

Rubios suaves y castaños luminosos: los tintes que ayudan a cubrir canas después de los 50. Foto: Instagram @vr___hairdesign

Castaños suaves que favorecen el rostro

Quienes prefieren tonos más oscuros pueden optar por castaños suaves que mantengan la naturalidad del color.

Algunas opciones favorecedoras son:

Castaño claro.

Castaño chocolate.

Castaño dorado.

Estos tonos aportan profundidad al cabello sin generar un contraste demasiado fuerte con las canas.

Los castaños pueden lucir muy naturales. Foto: Instagram @paola_rove_artist, @alejandrocolorista

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Colores que los expertos recomiendan evitar

Aunque muchas personas optan por tonos muy oscuros para cubrir completamente las canas, algunos estilistas aconsejan evitar colores como el negro intenso, ya que pueden hacer que el crecimiento de la raíz sea más evidente y resaltar las líneas de expresión.

En su lugar, elegir tonos ligeramente más claros o con reflejos puede ayudar a que el color se vea más natural y fácil de mantener.

Consejos para mantener el tinte cuando tienes canas

Además de elegir el tono correcto, cuidar el cabello teñido es fundamental para mantener el color en buen estado.

Algunas recomendaciones incluyen:

Usar shampoo y acondicionador para cabello teñido.

Hidratar el cabello con mascarillas nutritivas.

Evitar el exceso de calor de herramientas de estilizado.

Retocar la raíz cada tres o cuatro semanas.

Elegir el tinte adecuado después de los 50 no solo ayuda a cubrir las canas, también puede aportar luminosidad al rostro y realzar el estilo personal, logrando un look favorecedor y natural.

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