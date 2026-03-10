Muchas personas que buscan mejorar la salud de su cabello recurren al calendario lunar para elegir el mejor momento para cortarlo. Esta práctica, que mezcla tradición, observación de los ciclos naturales y rituales de belleza, sostiene que ciertas fases de la luna favorecen el crecimiento, la fuerza o incluso el brillo del pelo.

Aunque no es una regla científica estricta, el llamado “corte lunar” se ha convertido en un pequeño ritual dentro de las rutinas de cuidado capilar. La idea es simple: así como la luna influye en las mareas, también podría tener un efecto en los procesos naturales del cuerpo, incluido el crecimiento del cabello.

El calendario lunar sugiere que la fase de la luna puede influir en el crecimiento del cabello. Foto: Freepik

La mejor fase lunar para que el cabello crezca rápido

Si tu objetivo es que el cabello crezca más rápido y con mayor fuerza, la recomendación más común es cortarlo durante la luna creciente. En esta fase, la luna pasa de ser un pequeño arco en el cielo a acercarse poco a poco a su forma llena.

Según la tradición del calendario lunar, este momento simboliza expansión, crecimiento y energía ascendente, lo que se asocia con estimular el crecimiento del cabello.

Un pequeño despunte en esta etapa puede ayudar a que el pelo crezca más rápido y con una apariencia más saludable.

Elegir el momento adecuado para cortarlo podría ayudar a que crezca más rápido y fuerte. Foto: Freepik

Cuándo cortar el cabello según el calendario lunar

Dentro del calendario lunar, cada fase se asocia con diferentes objetivos para el cabello:

Luna creciente: ideal para quienes quieren que el cabello crezca más rápido y con mayor volumen.

crezca más rápido y con mayor volumen. Luna llena: se recomienda si buscas que el cabello crezca fuerte, abundante y con más cuerpo.

crezca fuerte, abundante y con más cuerpo. Luna menguante: es la fase preferida para quienes desean mantener su corte por más tiempo o controlar el volumen, porque no acelera el crecimiento.

Luna nueva: suele evitarse para cortes importantes, ya que se considera una etapa de pausa o renovación.

Cortarse el cabello según las fases de la luna se ha convertido en un ritual de belleza. Foto: Pixabay

Más allá de las creencias, seguir el calendario lunar se ha convertido en un pequeño ritual de autocuidado que muchas personas disfrutan integrar a su rutina de belleza. Programar el corte de cabello según las fases de la luna no solo tiene que ver con el crecimiento, sino también con la intención de cuidar el pelo de manera más consciente.

Así que, si estabas pensando en un cambio de look o simplemente en sanar las puntas, tal vez valga la pena mirar el cielo antes de agendar tu próxima cita en el salón.

