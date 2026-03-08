Las canas son un símbolo de identidad para muchas mujeres, pues no sólo reflejan sabiduría y experiencia, sino que las hacen distinguirse de manera elegante.

Y hay muchos estilos con los que pueden lucirse, sobre todo si eliges cualquiera de los 5 cortes de cabello que hoy en De Última te traemos.

¿Cómo cortar el cabello con canas?

1. Corte bob clásico

El corte bob es un clásico para hacerse un cambio de look radical y que, sobre todo, hace destacar las canas debido a su longitud por debajo de la mandíbula, lo que al mismo tiempo perfila el rostro y le aporta un aire refinado.

Corte bob clásico. Foto: Instagram @pamelaanderson

2. Corte pixie

El corte pixie, además de ayudar a que las canas se vean con un crecimiento parejo, resalta las facciones del rostro y dota de seguridad a quien lo porta.

De acuerdo con los estilistas de Barcelona Hair Academy, su principal ventaja es que se adapta a cualquier tipo de rostro, no importa si es redondo, ovalado, cuadrado, diamante o corazón. También vale la pena mencionar que es de bajo mantenimiento.

Corte pixie. Foto: Instagram @jamieleecurtis

3. Corte bob largo

El bob largo, o mejor conocido como long bob, es una versión contemporánea del primer corte y, por supuesto, más largo porque llega a la altura de los hombros.

Según la estética The madroom en España, este estilo hace que el cabello se vea saludable, lo que es ideal si ya tienes suficientes canas o si te crecen con subtonos diferentes (por ejemplo, amarillas y grisáceas).

Corte bob largo. Foto: Instagram @brielarson

4. Corte midi en capas

Las capas siempre son una buena opción para "rejuvenecer" el cabello con canas. Específicamente, el corte midi llega hasta los hombros y al pedirlas degrafiladas aporta movimiento y ligereza.

Además, es un buen estilo si quieres combinar los denominados "hilos de plata" con técnicas como el balayage rubio, pues las capas y las iluminaciones en la coloración hacen que se vean sedosos.

Corte midi en capas. Foto: Instagram @nicolekidman

5. Corte clavicut

Este corte recibe ese nombre porque, precisamente, llega a las clavículas y se distingue por su división en medio del pelo. Es la mejor opción para lucir las canas de manera elegante, ya que le dan simetría al rostro.

Aunque no es una regla escrita, llevar el partido del cabello al centro hace que la cara luzca formal; mientras que llevarlo al costado provoca que se vea menos serio.

El corte clavicut se acomoda a cualquier tipo de rostro, enmarca los rasgos y logra que luzcas más joven.Foto: Instagram @donatella_versace

Cada vez más personas deciden llevar su cabello canoso con orgullo, demostrando que el paso del tiempo también puede reflejar estilo. Con el corte adecuado, es posible resaltar su textura, iluminar el rostro y conseguir un aire moderno.

