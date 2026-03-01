En algunas personas, las canas aparecen a partir de los 30 años, aunque su crecimiento puede ocurrir a cualquier edad por motivos de genética.

Si tu cabello ha comenzado a llenarse de los denominados "hilos de plata", pero no quieres teñirlos o someterlos a otros procedimientos porque se dañan, entonces prueba este remedio de vinagre con bicarbonato de sodio.

Las canas que aparecen antes de los 20 años se conocen como prematuras. Foto: Unsplash

¿Para qué sirve aplicar vinagre con bicarbonato de sodio en las canas?

Durante muchos años se ha recurrido al vinagre de manzana en el campo de la higiene y la belleza por sus propiedades antimicrobianas, puesto que su ácido acético combate bacterias y hongos.

Pero además, es un producto rico en antioxidantes, ácido málico y pectina, que favorecen la salud y la apariencia del pelo, esto de acuerdo con los expertos de Capiclinic.

vitaminas A, C y E, además de contar con complejo B, minerales como el magnesio, el potasio o el hierro que ayudan a la caída del cabello.

El ácido acéitico es quien brinda un beneficio mayor, pues equilibra el pH del cuero cabelludo, obteniendo como resultado limpieza profunda de los folículos pilosos, es decir, provoca el crecimiento del cabello.

El uso del vinagre en exceso puede ocasionar resequedad e irritación en el cuero cabelludo, de acuerdo con la clínica especializada en el cuidado del cabello, Hair Center of Turkey, debido a la acidez del vinagre el cabello también puede perder su color natural.

Por otro lado, los estilistas de cosmetic world informan que el bicarbonato de sodio es un ingrediente que ayuda a aclarar las canas, de igual manera, puede prevenir la decoloración de este y limpiar las impurezas del cabello.

Al igual que el vinagre, funcionan como un détox para tu cabello, sirve como exfoliante, por lo que limpia a profundidad los folículos, ocasionando un mejor crecimiento del cabello, pero, sobre todo, buena textura.

Al aplicar ambos productos del cabello, se recomienda no abusar de estos, pues el vinagre puede ocasionar debilitamiento del cabello, irritación del cuero cabelludo y tu cabello sin canas puede perder el color a causa de su acidez.

El bicarbonato de sodio en exceso le puede provocar a tu cabello el mismo debilitamiento y resequedad tanto en el cuero cabelludo como en el cabello, pues limpia al extremo los aceites naturales del cabello.

El bicarbonato de sodio es un ingrediente que ayuda a aclarar las canas, pero su uso excesivo puede provocar resequedad en el cuero cabelludo. Foto: Unsplash

Pasos para ocultar las canas

Después de saber los beneficios y desventajas de cada producto, sigue con atención los siguientes sencillos pasos para crear una mezcla que sirve para ocultar las canas:

Añadir dos cucharadas de vinagre y dos cucharadas de bicarbonato de sodio en un recipiente limpio. Mezclar hasta conseguir una mezcla uniforme. Aplicar la mezcla únicamente donde las canas sean más perceptibles, pues el vinagre puede despigmentar el área del cabello que no cuenta con canas. Dejar reposar por 40 minutos. Enjuagar muy bien el cabello con agua tibia y secar.

Tanto el vinagre de manzana como el bicarbonato de sodio, funcionan como détox para el cabello y ayudan son su crecimiento. Foto: Unsplash

