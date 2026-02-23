La Met Gala 2026 ya tiene su código de vestimenta oficial: “La moda es arte” (Fashion is Art). Esta consigna, anunciada por el Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, redefine la forma en que las estrellas y diseñadores interpretarán la alfombra roja de uno de los eventos más esperados del año en el mundo de la moda y la cultura.

Más que una instrucción para elegir un outfit espectacular, el dress code es una invitación conceptual: propone que cada conjunto se piense como una obra de arte tridimensional, donde el cuerpo se convierte en lienzo y la ropa en expresión plástica.

Qué significa “Fashion Is Art”

El tema está directamente ligado a la exposición de primavera “Costume Art” que presentará el Costume Institute en el Met. Según el curador Andrew Bolton, el foco de la muestra es la relación entre la moda y la figura humana a lo largo de la historia, explorando cómo prendas y trajes dialogan con el cuerpo como medio artístico.

El código “Fashion Is Art” no prescribe un estilo determinado. Más bien, abre el espacio a múltiples interpretaciones visuales y conceptuales: desde referencias a movimientos artísticos como el Renacimiento, el Barroco o el Rococó, hasta interpretaciones más contemporáneas —incluso literales— donde la ropa funcione como escultura, pintura o instalación viva.

Moda como idea: una invitación a la imaginación

Al contrario de años anteriores donde el dress code podía sugerir un período histórico o una paleta de colores específica, “Fashion Is Art” actúa como una declaración abierta. Los invitados pueden:

Inspirarse en obras maestras de la historia del arte

Jugar con formas y proporciones exageradas

Integrar referencias culturales icónicas

Usar el cuerpo como parte intrínseca del diseño

Vestir para esta Met Gala no será solo elegir una prenda bonita —sino contar una historia con significado visual y conceptual.

La Met Gala 2026 no quiere outfits bonitos, quiere obras de arte. Foto: The Met

El cuerpo como lienzo y la moda como concepto

La decisión de este dress code refleja la filosofía de "Costume Art", que plantea que la moda y el arte no están separados, sino profundamente entrelazados. En palabras de los organizadores, hay una conexión histórica que recorre miles de años de trajes y prendas junto a representaciones artísticas de la figura humana.

Esto hace que la Met Gala 2026 se posicioné no solo como una alfombra roja espectacular, sino como un espacio donde el estilo se cruza con el pensamiento artístico, invitando a diseñadores, celebridades y estilistas a cuestionar lo que entendemos por moda.

Los anfitriones y la expectativa de Fashion Is Art

La Met Gala de este año será co-presidida por figuras como Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour, además de un comité de anfitriones diverso que incluye a creativos como Zoë Kravitz y Anthony Vaccarello.

Este año, la Met Gala convierte el cuerpo en lienzo y la moda en arte. Foto: The Met

Aunque aún faltan meses para el 4 de mayo —día en que se celebrará el evento— la expectativa ya está en su punto máximo: cuando el código de vestimenta propone no seguir reglas, el resultado casi siempre es un desfile de looks memorables, inesperados y dignos de museo.

