No cabe duda de que Dua Lipa vive su mejor momento: en noviembre de 2025 lanzó su propia marca de belleza, en diciembre concluyó un tour mundial de más de 90 shows y ahora se suma a la exclusiva lista de embajadores mundiales de la casa de joyería Bulgari.

El anuncio se dio a través de las redes sociales, el cual se acompañó de una primera imagen que presenta a la cantante vestida con una sencilla camisa blanca y en la que porta un collar, pulseras, varios anillos de oro y un reloj de la emblemática línea Serpenti.

La cantante Dua Lipa se convierte en embajadora de Bulgari. Foto: Instagram @bvlgari

La intérprete se une a otras estrellas como Anne Hathaway, Priyanka Chopra y Lisa (del grupo Blackpink), quienes representan a esta marca fundada en Roma, Italia, en 1884, misma que mantiene un vínculo estrecho con la esfera del cine y ahora con la música.

“Dua Lipa encarna una visión contemporánea de empoderamiento y libertad. Es una voz fuerte y auténtica que redefine el éxito e inspira a mujeres de todo el mundo a abrazar su fuerza interior”, declaró la nueva directora general de Bulgari, Laura Burdese.

La línea Serpenti es un icono de la "transformación infinita", según la marca. Foto: Instagram @bvlgari

Dua Lipa, la favorita de las marcas

La cantante británica no solo se ha consagrado como una de las estrellas pop más influyentes de la escena actual, sino también como una de las grandes consentidas de las firmas de lujo. Desde 2019, es embajadora de la fragancia Libre de Yves Saint Laurent.

Dua Lipa en campaña del perfume Libre. Foto: Instagram @yslbeauty

El año pasado, se convirtió en rostro del nuevo bolso Chanel 25, cuya campaña se grabó en las calles de Nueva York. Las imágenes mostraban a una Dua Lipa relajada, dinámica y divertida, en sintonía con una nueva era de la casa francesa.

Tiempo atrás, en 2023, colaboró mano a mano con Donatella Versace en el diseño de La Vacanza, una colección con diferentes estilos para disfrutar las vacaciones de verano. La línea incluyó desde biquinis hasta vestidos de noche y piezas de sastrería.

Aquella fue su primera colaboración en el mundo del lujo, pero no con una marca de gran alcance. En 2020 diseñó para Pepe Jeans London una serie de chaquetas, bustiers, jeans y shorts, toda en mezclilla e influenciada por sus raíces londinenses y su vida en Los Ángeles.

¿Hay algo que Dua Lipa haga mal?

No hay mejor manera de confirmar el estatus de estrella que con el lanzamiento de una marca de belleza. Rihanna, Selena Gomez, Ariana Grande, entre otras cantantes, se han abierto camino en los negocios con sus propias líneas de cosméticos y cuidado de la piel.

La británica no podía quedarse atrás y por eso presentó en noviembre pasado su marca de skincare. Dua (a secas) se compone únicamente de tres productos: limpiador, sérum y crema hidratante, con el fin de simplificar la rutina diaria de cuidado facial.

La marca Dua es vegana, libre de crueldad animal y sin parabenos ni sulfatos. Foto: Instagram @duabyab

Todo el concepto vino a partir de los constantes viajes que la cantante realiza, los cuales le dejan muy poco tiempo para atender su piel. Es por ello que se unió al investigador en células madre Augustinus Bader para ofrecer fórmulas sencillas pero eficaces.

Ya sea una línea de belleza o un diseño de auto para Porsche, pareciera que todo lo que Dua Lipa toca lo convierte en oro, como el preciado material del cual están hechas las icónicas joyas de Bulgari que a partir de ahora lucirá por todos lados.

