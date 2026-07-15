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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a caluroso, así como cielo medio nublado para este miércoles 15 de julio en la Ciudad de México.
Por la tarde habrá aumento de nublados, con intervalos de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.
El viento será variable de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora. No se prevén condiciones para tiempo severo.
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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 26° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 15° Celsius.
Además, la SGIRPC alertó que el volcán Popocatépetl se encuentra en fase 2, por lo que en caso de emisión, la pluma se dirigirá al oeste-suroeste y alcanzará a la CDMX.
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