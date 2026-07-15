La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a caluroso, así como cielo medio nublado para este miércoles 15 de julio en la Ciudad de México.

Por la tarde habrá aumento de nublados, con intervalos de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

El viento será variable de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora. No se prevén condiciones para tiempo severo.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 26° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 15° Celsius.

Además, la SGIRPC alertó que el volcán Popocatépetl se encuentra en fase 2, por lo que en caso de emisión, la pluma se dirigirá al oeste-suroeste y alcanzará a la CDMX.

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Este miércoles se prevé ambiente cálido a #caluroso, cielo medio nublado con aumento de nublados por la tarde, intervalos de #chubascos, actividad #eléctrica y posible caída de #granizo.



🌡#TemperaturaMáxima: 26 °C.

🌡#TemperaturaMínima: 15 °C.



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