Retrasos de hasta 20 minutos, trenes detenidos entre estaciones, humo, chispas y averías forman parte de los problemas que, de acuerdo con usuarios de la Línea 3 del Metro, enfrentan de manera recurrente.

Luego de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la rehabilitación para la Línea 3 del Metro —que contempla la adquisición de 45 nuevos trenes, la rehabilitación integral de vías y la modernización de todas las estaciones— usuarios pidieron al Gobierno hacer los trabajos lo más rápido posible.

Adela Sánchez, quien utiliza diariamente la línea que va de Indios Verdes a Universidad para trasladarse a su trabajo, afirmó que las fallas se han vuelto más frecuentes en los últimos tres o cuatro años.

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“Se para mucho. Me ha tocado esperar 10 o hasta 20 minutos y los trenes tardan mucho en llegar. Eso pasa en cualquier horario [mañana, tarde o noche]”, dijo.

Recordó que incluso ha presenciado incidentes con humo y chispas en un convoy, lo que le generó temor por la seguridad de los pasajeros. “Lo que queremos es que ya lo arreglen, porque imagínese con todo el pasaje que viene. Que le pongan prioridad a esta renovación”.

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Marcelina Guadalupe, de 82 años, quien viaja desde Cuautitlán hasta Ciudad Universitaria, consideró que el Metro sigue siendo el medio de transporte más rápido para cruzar la Ciudad, aunque reconoció que ha vivido diversas fallas durante sus recorridos.

“Da miedo cuando uno está adentro. A veces se siente el humo muy penetrante y la respiración se vuelve sofocante. También me ha tocado que suspendan el servicio y uno tenga que buscar otra forma de llegar, porque nos sacan de la estación”, comentó.

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Señaló que la rehabilitación de la Línea 3 debe priorizar el mantenimiento y la incorporación de tecnología para evitar nuevas fallas, y consideró acertado que las obras se desarrollen manteniendo el servicio.

Manuel, vecino de Santo Domingo, reconoció que ha experimentado retrasos y circulación lenta de los trenes, aunque considera que son problemas propios de un sistema con décadas de operación.

“Sí me ha tocado que se pare o que vaya un poquito lento, pero es un transporte que trabaja todos los días; son fierros y necesitan mantenimiento”, explicó el pasajero, quien consideró indispensable la renovación de la Línea 3 por la alta demanda que registra, especialmente por estudiantes y trabajadores.

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