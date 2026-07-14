La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro invitaron a participar en una jornada de adopción de perros y gatos el próximo jueves 16 de julio en la explanada de la Glorieta de los Insurgentes, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Dónde es la jornada de adopción en CDMX?

A través de un comunicado, indicó que la jornada se realizará en la Cancha Mundialista de la SSC, un espacio recreativo y deportivo temporal instalado en la Glorieta de los Insurgentes, en la colonia Juárez, en un horario de 12:00 a 16:00 horas.

Explicó que personal de la Brigada Animal y del Metro organizará actividades para las personas asistentes, entre ellas retas de futbol y desafíos de dominadas, donde los participantes podrán representar a un equipo de animales.

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¿Cómo puedo apoyar a perros y gatos en adopción?

Además, invitó a la ciudadanía a llevar alimento para perros y gatos como donación; a cambio, los asistentes recibirán un pasaporte de embajador y stickers de regalo.

La dependencia explicó que la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) es la unidad encargada de proteger el bienestar de los animales en la capital; detalló que sus labores se encuentran respaldadas por la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México e incluyen la prevención del maltrato animal, rescate, cuidado y atención de denuncias.

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