En el primer día de la Línea Cero del Trolebús, también llamada “Ruta del Chapulín”, que conecta el Cetram Chapultepec con Ciudad Universitaria se constató que se realiza alrededor de dos horas el recorrido.

Durante un recorrido por EL UNIVERSAL se observó que la ruta realiza tiempos prolongados debido al tráfico que se genera sobre Avenida Revolución.

La tarde de este martes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la Línea Cero; el corredor abarca 22 kilómetros y dará servicio a usuarios de las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán.

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¿Cómo son las nuevas unidades de la Línea Cero del Trolebús?

La nueva línea cuenta con un parque vehicular de 60 unidades 100% eléctricas de 12 metros de longitud, con una inversión de mil 200 millones de pesos.

Personal a bordo explicó a los pasajeros que las unidades operaron el primer día sin catenarias, pues el sistema aún no funciona, además, los usuarios abordaron sin pagar pasaje.

Se apreció que, las unidades cuentan con un decorado con estampas coloridas de chapulines al exterior.

El abordaje se realiza sobre Avenida Chapultepec y el descenso es afuera del Estadio Olímpico Universitario. Foto: Arantxa Meave / EL UNIVERSAL

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Al interior, los tubos y paredes tienen puertos USB y tipo C para cargar teléfonos.

Clara, estudiante de Ciudad Universitaria, señaló que los puertos de carga le resultan útiles porque va de su servicio social a clases.

“Me parece una herramienta eficaz para el transporte”, comentó.

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Sin embargo, pidió agilizar los tiempos de recorrido, ya que en este primer viaje llegaría una hora tarde a su clase.

El abordaje se realiza sobre Avenida Chapultepec y el descenso es afuera del Estadio Olímpico Universitario.

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