Huixquilucan, Méx.- Fallecieron las dos personas que resultaron lesionadas de gravedad tras la explosión registrada en un inmueble de Santa Cruz Ayotuxco, donde presuntamente se elaboraba pirotecnia de manera ilegal, confirmó el Ayuntamiento de Huixquilucan.

El estallido ocurrió alrededor de las 16:20 horas de este martes 09 de junio, en una construcción ubicada entre las calles Benito Juárez y Andador, en el paraje Teco.

Tras el reporte de emergencia, al sitio acudieron elementos de Bomberos, Protección Civil municipal y personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM).

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La zona permanece acordonada y bajo resguardo de las autoridades. Foto: Especial

En el lugar fueron atendidos un hombre y una mujer de aproximadamente 40 años de edad, quienes presentaban quemaduras graves. Horas más tarde, autoridades municipales confirmaron su fallecimiento.

La zona permanece acordonada mientras continúan las labores para retirar escombros y descartar riesgos en el inmueble.

vr/cr