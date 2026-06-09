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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, difundió una fotografía donde se le observa junto con la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
La mandataria capitalina canceló su asistencia a la inauguración de una línea de Trolebús que va de Huipulco a Universidad y aplazó la entrega de obras en la Línea 2 del Metro para atender la movilización de la CNTE sobre Calzada de Tlalpan pues se dirigía hacia el Estadio de la Ciudad de México.
“Siempre es un gusto trabajar de manera coordinada entre el @GobiernoMX y la @SSC_CDMX”, indicó.
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“La coordinación y el trabajo conjunto nos permiten fortalecer acciones para proteger a los capitalinos y garantizar su bienestar”, expuso.
Secretario de Gobierno de CDMX se reúne con integrantes de la CNTE; exhorta a manifestarse de forma pacífica
vr/cr
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