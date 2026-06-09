Todas las estaciones de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México estarán “en funcionamiento” para el jueves 11 de junio, día de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, pero aún seguirán los trabajos de algunos detalles pendientes relacionados con limpieza e instalación de algunos murales, reconoció el director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava.

En entrevista posterior al banderazo de salida de las unidades de la Línea 14 del Trolebús, Rubalcava Suárez garantizó que todas las estaciones se van a aperturar y darán servicio a los usuarios para el partido de futbol, pero las inauguraciones de cada estación renovada se irán haciendo conforme concluyan todos los trabajos.

“En funcionamiento, las estaciones van a estar en funcionamiento, sin embargo, hay algunos pequeños trabajos de limpieza que se requieren, la instalación por ejemplo de algunos murales, estamos esperando la terminación de un mural que está impresionante, que es muy bonito, que va a estar en Auditorio, que, sin duda, el artista va a seguir trabajando. Esto no quiere decir que la estación no va a ser funcional, se van a aperturar a los usuarios, sin embargo, vamos a seguir trabajando en estos detalles y las inauguraciones se van a ir generando conforme vayamos concluyendo en su totalidad las estaciones con estos detalles. En su funcionalidad, las estaciones, el día de la inauguración de los partidos se tienen que aperturar en su totalidad”, dijo.

Lee también Resguardan sillones del Jardín Flotante de Tlalpan por lluvias; empleados limpian la zona

Originalmente, se tenía previsto que este martes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, acudiera a la estación Taxqueña para inaugurar los trabajos de renovación que se han realizado en la línea 2 del Metro. Sin embargo, debido a las manifestaciones de la CNTE, hubo cambios en su agenda, por lo que el evento se pospuso.

vr/cr