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Ante las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que tienen lugar en la Calzada de Tlalpan, a dos días de la Copa del Mundo 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, suspendió de último momento las inauguraciones y actividades públicas que tenía agendadas este martes, con la finalidad de atender el tema de las protestas.
Este martes 9 de junio, se tenía previsto que la Mandataria capitalina acudiera a la terminal Taxqueña para reinaugurar la Línea 2 del Metro, tras la rehabilitación que se puso en marcha de cara a la justa deportiva.
No obstante, debido a las movilizaciones de la CNTE, su equipo anunció que la Mandataria capitalina no acudirá a ese evento, el cual se reprogramará.
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Más temprano, se tenía previsto otro evento de movilidad en el Cetram Universidad, también en el sur de la CDMX, en el que daría el banderazo de salida a las unidades del Trolebús de la Ruta 14 o “Ruta de los Animales Silvestres de los Pedregales”, al cual tampoco acudirá la mandataria.
Este lunes, Brugada Molina aseguró que la administración capitalina garantizará todas las condiciones logísticas, de movilidad y seguridad para que se lleve a cabo el Mundial en la capital del país.
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Ante las protestas de la CNTE y de otras organizaciones que han anunciado manifestaciones en el contexto del Mundial, la Mandataria hizo un llamado a que quienes se manifiesten lo hagan de forma pacífica y a pensar en los derechos de toda la ciudadanía, pues aseguró que también la población tiene derecho a disfrutar el evento mundialista.
mahc/LL
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