La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que pedirá a la Secretaría de la Contraloría General que en menos de un mes se haga la entrega-recepcion para que entre en funciones en nuevo órgano de transparencia que operará en sustitución del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México (Info CDMX).

“Vamos a pedirle a la Secretaría de la Contraloría que lo haga lo más rápido posible, para que en menos de un mes podamos tener ese nuevo espacio”, dijo.

Tras recordar que se cuenta con un plazo de 180 días para realizar esta transición luego de las reformas legislativas, Brugada Molina, afirmó que el objetivo es garantizar “la transparencia como un derecho” en la Ciudad de México, por lo que confió en que en aproximadamente un mes se tenga esto.

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“Lo más importante es que en esta Ciudad de México se garantice la transparencia como un derecho y que tengamos la transparencia con los más altos estándares internacionales”, señaló.

El pasado 31 de mayo, el pleno del Congreso capitalino aprobó, por mayoría, cuatro dictámenes para reconocer formalmente a la nueva autoridad en materia de transparencia que sustituye Info CDMX, órgano desconcertado que quedará a cargo de la Contraloría General, a cargo de Nashielli Ramírez.

Asimismo, se estableció que el Info CDMX deberá transferir, en un plazo máximo de 180 hábiles luego de la creación del nuevo órgano, la totalidad de sus bienes muebles, recursos materiales, registros, plataformas tecnológicas, sistemas electrónicos, bases de datos, acervos documentales, archivísticos y demás información bajo su resguardo, garantizando en todo momento su integridad, autenticidad, disponibilidad, trazabilidad y confidencialidad.

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