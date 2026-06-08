Comerciantes del Centro Histórico levantaron el bloqueo que mantuvieron por tres horas sobre Eje Central, esquina con avenida Juárez, luego de que llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México para reducir el cerco de vallas metálicas que rodea el Zócalo y afecta a sus negocios.

El presidente de Concomercio Pequeño, Gerardo López Becerra, adelantó que la reducción del perímetro será lo más cercano al circuito de la Plaza de la Constitución, donde continúa la instalación del FIFA Fan Fest.

En entrevista para EL UNIVERSAL, explicó que con este acuerdo se liberarán más calles que antes estaban dentro del cerco que instaló el gobierno local hace una semana para limitar el acceso al Zócalo de la capital.

Dijo que incluso hay algunos comerciantes que proponen que se mantenga el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mientras haya paso entre las casas de campaña y se permita la apertura de los negocios.

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Accesos controlados afectan ventas en el Centro Histórico; levantan bloqueo tras acuerdo para reducir vallas. Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

“Lo que no pueden soportar los comerciantes y empresarios es que no haya venta, que cierren, que ahorquen”, refirió el líder comercial.

Sin embargo, reiteró que el sector comercial pide que a la brevedad se levante el plantón de la CNTE y los manifestantes regresen a sus ciudades, sobre todo a tres días del inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026.

López Becerra acotó que también se reducirán los filtros, sobre todo en el acceso sobre la calle Francisco I. Madero y Simón Bolívar, ya que esto les redujo ventas a los empresarios y la movilidad de sus clientes. Sin embargo, indicó que sólo se mantendrá esa entrada, así como la de Tacuba y República de Brasil, así como la de Cinco de Febrero y Venustiano Carranza.

“Mientras la CNTE amenace con entrar a la plancha del zócalo estos van a ser los accesos que (el gobierno) van a mantener”, agregó.

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Accesos controlados afectan ventas en el Centro Histórico; levantan bloqueo tras acuerdo para reducir vallas. Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

Finalmente, subrayó que la presencia de manifestantes en el Centro Histórico a tres días del inicio del Mundial de Futbol no da un buen mensaje de gobernabilidad, sobre todo cuando el capital de inversión de empresas familiares se pone en riesgo.

“Accesos controlados al Centro Histórico no funcionan”, acusan comerciantes

Luego de manifestarse sobre Eje Central y Avenida Juárez para demandar que se retirara el cerco en el Centro Histórico, comerciantes de la zona denunciaron que los accesos controlados que habilitó el gobierno de la capital desde la semana pasada no funcionan, ya que limita sus ventas y la movilidad de sus clientes.

Ante el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se instaló un cerco en las calles aledañas al Zócalo, por lo tanto, los transeúntes que quieran atravesarlo deben pasar un filtro en la calle Francisco I. Madero, esquina con Simón Bolívar, así como en Tacuba y Brasil, al igual que en Cinco de Febrero y Venustiano Carranza.

Una de las comerciantes afectadas por lo anterior es Anabel González, quien tiene su local sobre la calle peatonal de Madero, después de Motolinia. Durante las últimas dos semanas ha visto mermadas sus ventas, aún con las entradas controladas que se habilitaron desde la semana pasada.

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Accesos controlados afectan ventas en el Centro Histórico; levantan bloqueo tras acuerdo para reducir vallas. Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

“Las filas (para los filtros) son enormes, abren en los horarios que les da la gana, hay una banqueta para entrar y salir. Es una locura, no es funcional en absoluto”, refirió en entrevista para EL UNIVERSAL.

Un caso similar es el de Fernanda, quien trabaja en una sucursal de Potzollcalli ubicada sobre Cinco de Mayo. Refirió que en las últimas dos semanas las ventas han caído un 80 por ciento aproximadamente, lo cual no ha mejorado con las alternativas de movilidad que implementó el gobierno local.

En ese sentido, detalló que tanto el cerco de metal como el plantón de la CNTE le ha afectado tanto en salario como en propinas.

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“Cuando comentaron que iban a quitar las vallas (la semana pasada) nos dijeron que iba a haber gente, pero las personas se espantan por los maestros. También por la higiene (del plantón), ya que no huele muy bien afuera del restaurante”, comentó a este diario.

La empleada dijo que tenía una expectativa sobre el inicio del Mundial de Futbol, el cual arrancará en tres días, pero ahora no tiene un buen panorama al respecto. “Algunos empezaron a estudiar idiomas por su propia cuenta para dar mejor su servicio, pero con todo esto se echó a perder, se arruinó”, acotó.

Por su parte, Fernando Torres, quien trabaja en una óptica ubicada en Francisco I. Madero 40, indicó que las ventas se han reducido hasta un 90 por ciento; sobre todo porque su local está en el segundo piso y los clientes tienen dificultades para entrar al perímetro.

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“Siempre nos están prometiendo que nos van a abrir un poco más las vías para que las personas puedan entrar, pero estamos aquí (en la manifestación) por eso, porque no han cumplido”, apuntó.

Por lo tanto, exigió a las autoridades les den una alternativa de movilidad para el ingreso y salida de sus negocios.

Luego de tres horas de manifestación, comerciantes del Centro Histórico liberaron la circulación vial sobre Eje Central y Avenida Juárez ante un acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la CDMX para reducir el perímetro de vallas al Zócalo de la capital.

Sin embargo, sólo se mantendrán los accesos de Madero, Tacuba y Cinco de Febrero en tanto permanezca el plantón de la CNTE, según adelantó Gerardo López Becerra, presidente de Concomercio Pequeño.

dmrr