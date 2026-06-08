El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, inauguró el búnker del Gobierno Nocturno MH, que funcionará como centro de operaciones para atender las emergencias y situaciones de riesgo durante los 40 días que dure el Mundial.

Desde la Casa Mandela en Parque Lincoln, el edil señaló que tendrán un total control de lo que ocurra en la zona turística de la alcaldía para que las áreas respondan de manera inmediata a las emergencias en los puntos de mayor concentración de aficionados nacionales e internacionales.

“Aquí no vamos a improvisar, mientras el mundo pone los ojos en nuestra Ciudad, nosotros ya estamos trabajando para que cada noche del Mundial se viva con orden y seguridad y quede demostrado por qué Miguel Hidalgo es lo mejor de la Ciudad de México. Aquí trabajarán de manera coordinada las áreas de Protección Civil, de Blindar Miguel Hidalgo, de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Servicios Urbanos, Desarrollo Social y Medio Ambiente”, dijo.

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El alcalde detalló que el mando de Gobierno Nocturno MH estará realizando patrullajes, recorridos de supervisión a establecimientos mercantiles, así como el seguimiento a los reportes vecinales para garantizar orden en las zonas turísticas.

“Nuestra atención estará puesta donde se concentran las personas, porque nuestra prioridad es garantizar la seguridad de todas nuestras vecinas y vecinos y de todos los visitantes que pisen Miguel Hidalgo, habrá presencia permanente también de servicios médicos y capacidad de respuesta inmediata ante cualquier situación de riesgo o emergencia”, añadió.

Inauguran búnker de Gobierno Nocturno en Miguel Hidalgo; responderá a situaciones de riesgo las 24 horas. Foto: Especial.

Adicional a ello, el búnker funcionará como un Punto Violeta para brindar atención inmediata a mujeres víctimas de violencia de género o requieran apoyo. Asimismo, áreas como la de Medio Ambiente y Servicios Urbanos atenderán los reportes de caídas de árboles y/o afectaciones derivadas de la temporada de lluvias.

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Mauricio Tabe llamó a los dueños y encargados de los establecimientos comerciales a respetar las normas y cumplirlas, a fin de garantizar el orden y que la convivencia y la pasión del mundial se dé con plena tranquilidad y que sean los propios establecimientos los que pongan el ejemplo.

“Mientras otros disfrutan, nosotros, como equipo de Miguel Hidalgo, estamos trabajando a máxima capacidad, dobleteando turno para poder garantizar el orden y la seguridad. Queremos que el mundo disfrute Miguel Hidalgo, pero sin sacrificar el orden y la tranquilidad de nuestros vecinos”, concluyó.

Es de mencionar que ante cualquier emergencia que tengan los vecinos, pueden comunicarse con Base Sombra al 555278-4310 o vía WhatsApp al 554608-1883.

dmrr