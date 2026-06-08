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El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que concluyó la etapa en la que se establecían dos tramos de circulación para el servicio de la Línea 2, aunque algunas estaciones permanecerán cerradas, por lo que no habrá ascenso ni descenso de usuarios.
En un comunicado, el organismo detalló que las corridas de los trenes ya se realizan de forma continua, de Tasqueña a Cuatro Caminos y viceversa, situación que se mantendrá durante todo el horario de servicio.
Las estaciones Chabacano, Portales, Nativitas y Zócalo-Tenochtitlan continúan cerradas hasta nuevo aviso. En ellas sí hay paso de trenes; sin embargo, no se realiza maniobra de ascenso o descenso de pasajeros.
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El Metro agradeció a la Red de Transporte de Pasajeros por el servicio de apoyo alterno que ofreció, de Xola a Pino Suárez, durante el tiempo de ejecución de las remodelaciones de estaciones.
Asimismo, el organismo agradeció la comprensión del público usuario por las afectaciones causadas durante la etapa de obras, y reiteró su compromiso para continuar mejorando las instalaciones y el servicio de la red.
“Concluyó el servicio especial que permitió operar la Línea 2 del @MetroCDMX en dos tramos durante los trabajos de rehabilitación. Desde ayer, los trenes circulan de manera continua de Tasqueña a Cuatro Caminos y viceversa. Agradezco el apoyo de @RTP_CiudadDeMex y, especialmente, la comprensión de las y los usuarios durante esta etapa de trabajos. Las labores de modernización siguen en distintas estaciones. Por ello, Chabacano, Nativitas y Portales permanecen sin servicio para ascenso y descenso de usuarios, mientras que Zócalo/Tenochtitlan continúa cerrada” resumió el director del Metro, Adrián Rubalcava.
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mahc/LL
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