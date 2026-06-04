El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informaron que se prolongará la reapertura de las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la Línea 2, que iban a volver a dar servicio desde las 05:00 horas de este jueves.

Por ello, el servicio de apoyo de RTP que se implementa en la Línea 2 continuará operando los días jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de junio, debido a la conclusión de trabajos pendientes relacionados con la rehabilitación integral de la Calzada de Tlalpan de cara al Mundial 2026.

El Metro señaló que durante estos tres días la Línea 2 seguirá funcionando de manera parcial, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y permitir que concluyan las intervenciones programadas en una de las vialidades y líneas de transporte más importantes de la capital.

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Los trenes brindarán servicio en dos circuitos:

Tasqueña a Xola

Pino Suárez a Cuatro Caminos

Mientras tanto, el tramo comprendido entre Xola y Pino Suárez permanecerá sin operación ferroviaria, y seguirá con el servicio emergente gratuito de autobuses de RTP, como hasta el día de hoy lo ha venido haciendo.

¿Cuándo volverá a operar completa la Línea 2?

El Metro informó que el próximo domingo 7 de junio la Línea 2 reanudará su operación normal en todo su recorrido, desde Tasqueña hasta Cuatro Caminos.

El servicio iniciará a las 7:00 horas –horario habitual de apertura del Metro durante los domingos– una vez concluidos los trabajos de rehabilitación y mantenimiento.

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Continúan las afectaciones para usuarios

La operación parcial de la Línea 2 ha provocado en los últimos días largas filas y retrasos en estaciones como Pino Suárez y Xola, donde cientos de usuarios han tenido que esperar para abordar las unidades de RTP habilitadas como apoyo.

El STC Metro recomendó a los usuarios tomar previsiones en sus tiempos de traslado durante los próximos tres días y mantenerse atentos a la información oficial sobre la operación del servicio.

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