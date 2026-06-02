Por una falla en el Tren Ligero "El Ajolote", cuyos nuevos trenes entraron en operación apenas el 11 de mayo, y por los cierres de cinco estaciones para acelerar los trabajos de rehabilitación de la Línea 2 del Metro, ambas obras para el Mundial que inicia en nueve días, los usuarios vivieron este lunes un calvario para trasladarse a sus destinos.

Primero, durante poco más de cuatro horas, de las 06:40 a las 10:50 horas, se registró el rompimiento de un cable que conecta otros dos entre las estaciones Registro Federal y Textitlán, por lo que los trenes dejaron de circular y, según imágenes en redes sociales, algunos usuarios bajaron de los convoyes y caminaron sobre las vías.

Esto provocó que se suspendiera el servicio de Estadio Azteca a Tasqueña, pero sí funcionara de Estadio Azteca a Xochimilco; para mitigar las afectaciones hubo unidades de RTP para ayudar a los pasajeros. Sin embargo, hubo molestia entre usuarios.

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Tras la falla en el tren, usuarios bajaron y caminaron por las vías. Foto: Especial

“La verdad, me ayudó porque vendí mucho, pero yo creo que a los pasajeros no les dio gracia; se notaba porque estaban muy molestos (…) estaba llena Tlalpan y todo parado”, comentó Juan, vendedor de dulces.

Mientras el cierre de cinco estaciones de la Línea 2 del Metro para acelerar los trabajos de rehabilitación, que deben estar listos antes del arranque del Mundial, afectó el trayecto de miles de usuarios. Si bien la suspensión del servicio en las estaciones Viaducto y Chabacano se sumó a San Antonio Abad, Portales y Nativitas desde el viernes pasado, ayer, por ser día laboral, pegó a los pasajeros.

Afuera de la estación Xola se observaron largas filas de usuarios para abordar los RTP que cubren el tramo cerrado hasta Pino Suárez.

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La enfermera Laura Hernández relató que hubo mucha lentitud. “Normalmente hago menos tiempo, pero hoy fue desesperante, porque el avance era muy lento y había muchísima gente”, comentó.

Señaló que, aunque comprendía la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento, las afectaciones complicaron la llegada de usuarios a sus actividades. Ella llegó tarde al trabajo.

María del Refugio fue al Centro Histórico para realizar algunas compras y aseguró que el regreso fue la parte más complicada de su día. “La ida estuvo tranquila, pero para regresar sí fue insoportable, había demasiada gente esperando transporte”, describió.

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Durante un recorrido realizado por Pino Suárez se constató que hay pocas señalizaciones para encontrar las unidades de RTP, por lo que cientos de usuarios decidieron hacer filas en camiones de transporte público concesionado para ir a Tasqueña y pagar 9.50 pesos.

Ese fue el caso de Laura, quien esperó más de hora y media para encontrar una manera de salir de la estación Pino Suárez y llegar a Xochimilco. “Me dijeron que los RTP salían de la calle Lucas Alamán, pero no hay nada. Mejor nos regresamos”, indicó.

Por su parte, Carlos se pasó formado más de media hora en una cola que daba la vuelta hasta casi llegar sobre José María Izazaga y 20 de Noviembre. “Yo pensé que esta era la fila para el RTP, no sabía que esta era para los camiones morados”, dijo.

Usuarios de la Línea 2 del Metro hicieron largas filas en Xola para abordar la unidad de RTP por el cierre de las estaciones Viaducto y Chabacano. Foto: FERNANDA ROJAS/EL UNIVERSAL

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Estas afectaciones en el servicio del Metro continuarán hasta el jueves 4 de junio, a partir de esa fecha, la Línea 2 operará con regularidad, a excepción de San Antonio Abad, Portales y Nativitas.

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cdm