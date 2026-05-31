El diputado local de Morena Miguel Ángel Macedo presentó una iniciativa para homologar la Ley de Movilidad de la Ciudad de México con la Ley General de Seguridad Vial.

Durante la última sesión del periodo ordinario, el legislador propuso cambios para que en la legislación local se apliquen los principios de sistema seguro, movilidad activa, movilidad del cuidado, accesibilidad universal, gestión de velocidad, control de factores de riesgo, estándares de seguridad vehicular y formación vial con perspectiva de género y derechos humanos, tal y como lo marca la legislación a nivel federal.

Cabe resaltar que el artículo Segundo Transitorio de la Ley General de Seguridad Vial fijó un plazo de 180 días para que los estados y la Ciudad de México adecuaran su legislación local. A tres años de su entrada en vigor, la CDMX sigue rezagada frente a 21 entidades que ya cumplieron. Esta omisión ha generado un vacío jurídico que limita la aplicación del nuevo paradigma legal, obstaculiza la reducción de muertes y lesiones viales, igualmente, debilita la coordinación con la Federación y con otros estados.

Lee también Congreso de la CDMX reconoce pulquerías; son establecimientos mercantiles de impacto vecinal, señala

“Puedo afirmar con convicción que esta no es la iniciativa de una sola persona ni de una sola institución, es una iniciativa construida junto a la ciudadanía, es una iniciativa construida con especialistas, organizaciones civiles, académicos y expertos. Es una iniciativa construida desde el territorio para las personas”, aseveró Miguel Ángel Macedo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm