El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para aumentar las sanciones por tirar basura en la calle.

Por unanimidad, las y los legisladores avalaron cambios a la Ley de Cultura Cívica de la capital para que arrojar, tirar o abandonar en el espacio público animales muertos, desechos, objetos o sustancias; y tirar basura en lugares no autorizados ya sean consideras infracciones tipo D y se sancionen con arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18 horas de trabajo en favor de la comunidad.

“La Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México realizará, en el ámbito de sus atribuciones, las adecuaciones administrativas necesarias para la correcta aplicación del presente Decreto. Las autoridades competentes en materia de justicia cívica deberán aplicar el presente Decreto conforme a los principios de legalidad, proporcionalidad, certeza jurídica, debido proceso, fundamentación, motivación y respeto a los derechos humanos de las personas probables infractoras”, señalan los artículos transitorios del dictamen avalado.

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Anteriormente, tirar desechos en la calle se sancionaba con multa, o arresto de 13 a 24 horas o trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 horas.

En este sentido, las y los legisladores también aprobaron otro dictamen para que un trabajo a favor de la comunidad sea realizar actividades de protección y bienestar animal que promuevan la tenencia responsable y el respeto a todas las formas de vida, tales como apoyo en refugios, albergues o centros públicos de atención animal, campañas de salud animal, esterilización, vacunación, rehabilitación de áreas caninas en los parques de la Ciudad de México.

Al fundamentar el primer dictamen, la diputada del PAN Frida Guillén expuso que si bien los tiraderos clandestinos ya están prohibidos, la situación sigue proliferando, siendo un verdadero problema en toda la capital, pero principalmente en alcaldías Cuauhtémoc, Álvaro Obregón e Iztapalapa.

“El problema es peor cuando esa basura es acumulada ilegalmente en la vía pública por personas que no tienen la cultura de esperar la recolección de los camiones de limpia, afectando la imagen y principalmente la salud de quienes vivimos en esta Ciudad. Sabemos que endurecer las sanciones no es la solución para tratar de prevenir estas acciones, pero sí es un gran paso para que las autoridades puedan poner mayor atención y en concientizar a la población para evitar la presencia de estos tiraderos clandestinos”, indicó.