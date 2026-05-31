A solo 11 días del arranque de la Copa del Mundo 2026, la incertidumbre alrededor de Guillermo Ochoa llegó a su fin.

Después de meses de dudas sobre su nivel, edad y permanencia en la Selección Mexicana, el arquero apareció en la convocatoria definitiva de Javier Aguirre para disputar el torneo y convertirse en uno de los pocos futbolistas en la historia con presencia en seis mundiales.

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Este domingo se presentó la lista oficial de 26 futbolistas que representarán a México en la justa internacional.

El combinado nacional abrirá su participación el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica en el partido inaugural, mientras que el 18 de junio enfrentará a Corea y cerrará la fase de grupos el 24 ante República Checa.

Entre los nombres que más atención generaron apareció el de Guillermo Ochoa. El guardameta tapatío logró disipar cualquier duda sobre su futuro con el Tricolor tras quedar incluido en la convocatoria final, luego de un periodo marcado por cuestionamientos y opiniones divididas entre aficionados y analistas.

Previo al anuncio oficial de la lista, y después del partido amistoso ante Australia, donde disputó 45 minutos, el experimentado arquero compartió un mensaje que provocó reacciones entre seguidores de la selección mexicana.

"Hay sueños que se cumplen una vez. Y hay privilegios que la vida te permite vivir una y otra vez. Volver a vestir esta camiseta sigue siendo uno de ellos. El recibimiento de anoche me recordó por qué todo ha valido la pena… Gracias por acompañarnos en este camino", escribió.