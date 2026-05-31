Después de meses de rumores, análisis y largas discusiones sobre quiénes merecían un lugar en la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana reveló a los 26 futbolistas que representarán al país en la justa más importante del planeta.

Sin embargo, más allá de los nombres elegidos por Javier Aguirre, el anuncio dejó un tema que acaparó la atención: la inesperada aparición de Chespirito, lo que también alimentó la creatividad de varios usuarios de las redes sociales, quienes echaron a andar la creatividad para lanzar los mejores memes.

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La Federación Mexicana de Futbol apostó por un mensaje cargado de nostalgia para presentar la convocatoria mundialista. Con apoyo de inteligencia artificial, la emblemática voz de Roberto Gómez Bolaños volvió a escucharse en un video que apeló al orgullo nacional

No obstante, la propuesta del video con la presencia del entrañable Chespirito no convenció a todos.

Aunque muchos usuarios celebraron el homenaje y destacaron el sentimiento patriótico del mensaje, otro sector de aficionados mostró inconformidad en redes sociales.

Los memes no tardaron en inundar plataformas digitales, donde varios usuarios ironizaron sobre el tono dramático del video e incluso compararon la producción con otras opciones creadas por aficionados que circularon horas antes, incluso una de esas versiones, ganó fuerza desde el sábado anterior a la publicación de la lista.

Entre emoción, nostalgia y bromas, México ya conoce a sus elegidos. Ahora, la ilusión de todo un país descansa en una lista que carga sueños, presión y la esperanza de regalar un Mundial inolvidable.

A continuación te dejamos algunos de los mejores memes inspirados en la lista del Vasco:

El putísimo Chespirito regresando del más allá para presentar la lista de los convocados pic.twitter.com/lfWIaMuiJw — Tío Conguitos (@tiomendyx) June 1, 2026

Yo viendo la lista de convocados 🇲🇽 pic.twitter.com/3su3Qllfnv — Jaír | 16 🏆🦅 (@JairAguila7) June 1, 2026

Así como nuestros padres en el 86, ahora vamos nosotros. No nos fallen 😭🇲🇽⚽pic.twitter.com/UsBTWTHDIM — Blackburn Rovers🌹 Iztacalco (@MFxntxsmxs) June 1, 2026

Y seguro tendrán el permiso de Florinda Meza para usar la voz de Chespirito, ¿verdad? pic.twitter.com/HaI9lG5gj3 — Jaime Sin N (@JaimenMen) June 1, 2026